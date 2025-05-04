Министерство культуры Литвы в ближайшие месяцы подготовит процедуру эксгумации останков советских солдат для их перезахоронения.

После этого документ отправят на согласование ведомств, далее – правительству, передает BNS.

"Мы надеемся, что это произойдет в ближайшие месяцы, но все во многом зависит от того, насколько быстро удастся скоординировать процедуры между учреждениями", – сообщила советница министра культуры Литвы Рамуне Вайчюлите.

Подготовить процедуру призвал мэр Шяуляй Артурас Висоцкас. Он напомнил, что предыдущее правительство Литвы обещало подготовить процедуру почти год назад.

"Почему кладбище советских военных все еще в центре Шяуляя? Рядом с кафедральной церковью и мэрией", – написал мэр в социальных сетях.

По его словам, постановление, определяющее порядок эксгумации захоронений в Литве, может быть подготовлено в течение месяца, однако политики затягивают эту работу.

В августе прошлого года спецкомиссия по десоветизации Литвы решила, что останки советских солдат, захороненные на городских и поселковых площадях, должны быть эксгумированы и перезахоронены.

Место захоронения военнослужащих в центре Шяуляй включено в Реестр культурных ценностей Литвы. В нем указано, что захоронение включает останки 52 советских солдат, погибших во Второй мировой войне.