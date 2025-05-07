Школы ЛР необходимо было перевести только на латышский гораздо раньше: министр

Дата публикации: 07.05.2025
Diena.lv
Изображение к статье: Школы ЛР необходимо было перевести только на латышский гораздо раньше: министр

Школы ЛР необходимо было перевести только на латышский гораздо раньше, указала в интервью Diena министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое Единство»). Однако, в начале 2000-х «своя роль была в общей идеологии того времени, где укрепление латышского языка как единственного государственного языка особо не подчеркивалось».

«Не только недостаток единой школы содействовал фрагментации сплочения общества, но также медиа и информационное пространство в целом, где большая роль есть у русского языка, что самодостаточен в информационном пространстве Латвии. И это связано с тем, что большая часть жителей Латвии в семье говорит на русском языке, использует медиа на русском языке. К тому же целенаправленная политика России... ставила большой акцент на русский язык как сильный геополитический инструмент. В свою очередь медиа на латышском языке недостаточно поддерживались... Рупорам Кремля долго позволялось свободно распространять свою пропаганду, и Европейский Союз не позволял закрыть эти медиа, определяя строгие условия, когда это можно делать».

Однако, переходит на позитив Д.Мелбарде, языковая политика в ЛР укрепилась, «за время последних пяти лет это активно делается». Заметим, что война в Украине идет только 3 года — и значит, не в ней дело...

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
