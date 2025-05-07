До 1 сентября Кабинетом министров будет создана Информационная система по предотвращению угроз национальной безопасности, куда будут вноситься все прецеденты выезда «специальных» граждан Латвии в Россию и Беларусь. Кто же в итоге станет субъектом нового законодательного акта?

Зачем все это нужно

Закон о предотвращении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, который ныне выходит в парламенте на финишную прямую, в статье 1 постулирует:

«Латвийская Республика как демократическое, правовое, социально ответственное и национальное государство обязано предвидеть и своевременно осуществлять меры самообороны, необходимые, целенаправленные и соразмерные в соответствии с принципом демократии меры по предотвращению угроз демократической государственной системе…»

Как говорится, сам себя не похвалишь – никто тебя не похвалит. Трижды употребив «демократические» эпитеты в одном предложении (ну таков уж местный чиновный новояз), разработчики нормативного акта не убоялись, что получится масло масляное. К тому же такое, на котором можно поскользнуться и угодить под трамвай. Так или иначе, «люди должны быть готовы к тому, что некоторые из их прав могут быть нарушены».

«Для предотвращения или снижения риска того, что на территории Российской Федерации или Республики Беларусь с подданными Латвии поддерживались контакты с целью планирования и осуществления вредительских действий, направленных против национальной безопасности Латвии или получения упомянутыми государствами интересующей информации о процессах, происходящих в Латвии, или привлечения латвийских подданных к направленному против Латвийского государства сотрудничеству, или также угрозе безопасности этих лиц и прочим их законным интересам в обстоятельствах, когда возможности Латвии защищать этих лиц ограничены, устанавливается запрет выезжать в Российскую Федерацию и Республику Беларусь…»

При этом статья 98 Сатверсме Латвийской Республики гласит:

«Каждый имеет право свободно покидать Латвию. Каждый, кто имеет латвийский паспорт, находится под защитой государства за пределами Латвии и имеет право свободно вернуться в Латвию. Гражданин Латвии не может быть выдан иностранным государствам, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, утвержденными Сеймом, если выдача не нарушает основные права человека, закрепленные в Конституции». Как видим, никакого указания на отдельные государства или разного рода категории латвийских граждан, коим выезд из страны как-то ограничивается – нет. Что удивительно, так это особый статус РФ и РБ как представляющих наибольшую угрозу.

Разумеется, искать под фонарем – это наше любимое занятие. И, понятное дело, война в Украине сделалась своеобразным драйвером национального законотворчества. Но тогда, вероятно, можно было бы вспомнить, что военнослужащие КНДР в массовом количестве задействованы в сражениях на украинском фронте, а на города Незалежной ежедневно низвергаются десятки смертельных «Шахедов» иранской выделки.

Тем не менее и после принятия вышеупомянутого закона латвийцы смогут невозбранно любоваться красотами Пхеньяна и Тегерана, не говоря уж о десятках других мировых столиц, где российские разведчики имеют достаточную свободу действий.

Кто будет ограничен в свободе передвижения

«Запрещен выезд в Российскую Федерацию и Республику Беларусь лицам:

которым выдано специальное разрешение на допуск к государственной тайне; являющимся лицами, ответственными за безопасность критической инфраструктуры; работающим в Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Министерстве юстиции или в существующих в подчинении соответствующих министерств или министров учреждениях, военных объектах или Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией или Налоговой и таможенной полиции, как и таможенным служащим, работающим в Службе государственных доходов; находящимся на дипломатической или консульской службе; работающим в судебных или прокурорских учреждениях».

Здесь стоит обратить внимание на занятное обстоятельство – если в отношении Минобороны и МВД запрет относится ко ВСЕМ сотрудникам, в т.ч. и работающим на основании обычного трудового законодательства гражданским рабочим и служащим (например, кочегарам и бухгалтерам), то в плане Службы госдоходов под колпак попали только служащие силового блока СГД.

Что же касается прочих фискалов, даже весьма высокопоставленных, – то они могут вполне свободно кататься к Путину и Лукашенко. Разумеется, если не обладают доступом к государственной тайне!

Что важно: в первых наметках законопроекта речь шла о запрете выезда вообще для всех занятых в критической инфраструктуре – и тут уже говорили о сотнях тысяч тружеников портов, электростанций, железной дороги, аэропортов, авиакомпании, водоканала… Но теперь этот блок сузили процентов на 95, оставив лишь тех, кто в рамках вышеназванных отраслей отвечает за режим.

Нет правил без исключений

Мы, как известно, не звери – господа. И потому во вновь принимаемом законе оставлены «лицо может выехать в Российскую Федерацию или Республику Беларусь или пересекать эти государства транзитом, если его выезд необходим в связи с выполнением должностных обязанностей или по гуманитарным соображением и получено разрешение временно покинуть Латвийскую Республику (в дальнейшем – разрешение на выезд)».

Гуманитарный случай может наступить при смерти или болезни близкого родственника, а также при краткосрочном выполнении обязанностей опекуна. Прочие вопросы, такие, например, как вступление в права наследства – не определяются.

Также обратим внимание на то, что запрет-то касается и транзитного путешествия – впрочем, если маршрут вашего самолета каким-то образом затрагивает территории РБ и РФ, беспокоиться не нужно. А вот «разрешения на выезд» оченно напоминают советскую практику выездных виз, кои выставлялись в загранпаспортах, выдававшихся и сдававшихся после поездки в ОВИР – Отделе виз и регистраций. Сейчас, конечно, паспорта у всех на руках – но, как только вы попадете на госграницу ЛР, тут же произведут проверочку через компьютер.

Есть, конечно, вариант – отбыть в ту страну, которая одинаково равнодушна и к Латвии, и к России. И уже из нее – вольной птицею лететь в вожделенном направлении. Ну а что же с отметками в паспорте о посещении РФ? Тогда нужно возвращаться кружным путем – через страну Шенгенской зоны, где можно при пересечении границы предъявлять удостоверение личности. А паспорта, что ж, они имеют свойство – теряться...

«В то же время запрет на поездки и другие положения, включенные в законопроект, необходимы лишь временно, пока не нормализуется геополитическая ситуация», – оптимистически гласит аннотация. Хотя в нашем случае, скорее, действует принцип – коготок увяз, всей птичке пропасть. Достаточно отступить в одном, казалось бы, небольшом принципе от Основного закона – как может последовать лавина, ведущая нас весьма далеко от подлинной демократии. Без эпитета «национальная».