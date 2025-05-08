Редкий наш политик, избранный в Брюссель, занимается потом решениями местных вопросов. А вот вице–президент Европарламента от Национального объединения Робертс Зиле решил обратиться к парламенту собственной страны с докладом: "Деньги есть, но не умеем использовать? Как у Латвии получается с инвестициями европейских фондов".

Дают — бери

Выяснилось, что в то время, как удельный вес освоенных евросредств в соседней Эстонии составляет 70%, в нашей республике положение вдвое хуже. У нас также мало одобренных Брюсселем проектов — около 30%.

В рамках Механизма оздоровления и устойчивости, созданного ЕС после коронакризиса, Латвия могла бы претендовать на почти 2 миллиарда евро. Однако чтобы получить эти деньги, нужно было выполнить определенные программы и задачи — а нашей стране по–прежнему не удалось закрыть 182 целевых показателя. По уровню выполнения последних — около 20%, мы находимся в последней трети государств Евросоюза, тогда как тройка передовиков — Франция, Германия и Дания.

Жадные чиновники

"Согласно данным аналитиков Европейского парламента, — обратился Р. Зиле к коллегам из Комиссии Сейма по долгосрочному развитию. — Латвия на данный момент занимает лидерские позиции среди государств ЕС по концентрации финансирования в публичном секторе. 99,9% из до сих пор полученного финансирования вложено в государственные институты: министерства, агентства и подчиненные им учреждения".

В свою очередь, эстонцы более половины денег раздали непосредственно народу — через негосударственные организации, гражданские инициативы, местные общины и объединения жителей.

Доплата за вредность РФ

Но клин клином вышибают, и господин Зиле считает, что ЛР должна претендовать на еще большие субсидии от Европы, как государство, граничащее с Россией и Беларусью.

Нашими приоритетами нужно сделать: декарбонизацию, оборону, доступное жилье, водоснабжение и переход на долгосрочную энергетику. Не прошел европарламентарий и мимо проекта века. Следует "найти финансирование на завершение основной трассы Rail Baltica в разумном исполнении и сроках". Как говорится, пилите — они золотые!

"И не надо было бы часть из миллиардного конверта Фонда когезии (выравнивания) использовать, развивая рельсовую инфраструктуру российской колеи в ожиданиях возврата старых добрых транзитных времен…" — советует Р. Зиле, являвшийся министром сообщения в правительстве Репше в 2002–2004 гг. и сидящий в Брюсселе уже 21 год.