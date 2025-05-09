Латвии следует ускорить реализацию оставшихся реформ и инвестиций, предусмотренных программой Фонда восстановления Европейского союза (ЕС), заявил в пятницу еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис на мероприятии, посвященном получению третьего платежа из фонда.

В пятницу в госбюджет Латвии из Фонда восстановления поступили средства в размере 293 млн евро. Этот платеж является частью общего объема доступных для Латвии средств в размере 1,97 млрд евро. Выплата была произведена после того, как Еврокомиссия утвердила выполнение Латвией предусмотренных условиями Фонда восстановления 38 показателей реформ и инвестиций, которые были поданы на рассмотрение в конце 2024 года. С учетом этого платежа Латвия уже получила более 1,1 млрд евро, что составляет около 55% общей суммы финансирования из фонда.

Домбровскис подчеркнул, что Латвия реализовала обширный комплекс реформ и инвестиций, что позволило ей получить 293 млн евро. В качестве примеров он назвал строительство индустриальных парков в Даугавпилсе, Елгаве и других регионах, 35 000 ноутбуков для школьников, строительство почти 450 квартир с низкой арендной платой в регионах и др.

"В то же время важно отметить, что все показатели плана Фонда восстановления должны быть выполнены до августа 2026 года, поэтому Еврокомиссия призывает ускорить реализацию оставшихся реформ и инвестиций", - заявил Домбровскис.

Он также напомнил, что с 2004 года Латвия получила от ЕС более 18 млрд евро, что стало значительной поддержкой для развития экономики и повышения уровня благосостояния. Домбровскис отметил, что в период планирования на 2021-2027 гг. Латвия получит из фондов ЕС, включая средства Фонда восстановления, более 10 млрд евро.

Министр финансов Арвилс Ашераденс на мероприятии подчеркнул, что в выполнении плана реформ и инвестиций по программе Фонда восстановления достигнут значительный прогресс. Полученный платеж обеспечит дальнейшее финансирование запланированных проектов, в том числе строительство центров управления катастрофами, повышение энергоэффективности многоквартирных домов, предприятий и государственных объектов, дигитализацию предпринимательской деятельности и госуправления, развитие конкурентоспособного пассажирского железнодорожного транспорта и др.

Заместитель госсекретаря Минфина по вопросам фондов ЕС Армандс Эберхардс сообщил на мероприятии, что в настоящее время продолжается работа по выполнению следующих показателей, чтобы в 2025 году Минфин мог подать заявку на четвертый платеж на сумму 302 млн евро, и для этого нужно выполнить еще 38 показателей. В настоящее время выполнены 23 из них, а еще 15 находятся в процессе.

Для получения в 2026 году пятого, заключительного платежа в размере 572,8 млн евро Латвии предстоит выполнить 106 показателей. Из них шесть уже выполнены, а 100 ещё находятся в процессе.

Уже проведен или проводится отбор заявок на проекты с финансированием из Фонда восстановления на сумму 1,96 млрд евро (99,7%), а в стадии реализации находятся проекты на сумму 1,7 млрд евро (87%). Крупнейшие договоры предусматривают улучшение сети автодорог государственного и регионального значения, повышение энергоэффективности предприятий и модернизацию электрифицированной железнодорожной сети.

Как отметил Эберхардс, благодаря финансированию из Фонда восстановления Латвия в 2025 и 2026 годах получит рекордно большой объем средств ЕС - более 1,3 млрд евро ежегодно.