Недавно в передаче «Krustpunktā» гостем была главный редактор Латвийского общественного медиа (LSM) Анита Брауна. Разговор длился почти час, но наибольшее внимание общественности привлекли 30 секунд.

«Я верю — если сменятся поколения, все будут прекрасно говорить по-русски [..]», — сказала А. Брауна. Однако журналист поправил её: на латышском. «Прошу прощения, на латышском языке», — тут же исправилась А. Брауна.

Хотя это и была оговорка, полуминутное видео уже начало «жить своей жизнью» в интернете.

Saglabājiet šo video, speciāli jums sagatavoju.



Anitas [Smoļenskas] Braunas ‘Freidiskā pārteikšanās’: “…kad nomainīsies paaudzes un visi perfekti runās krieviski…”



Lejuplādējiet uz telefoniem vai planšetēm, un paturiet prātā - tā ir jūsu ienaidnieka seja: 5.kolonnas🇷🇺… pic.twitter.com/Qr4w7E8ul4 — Atis Ozo (@AtlasDynam1cs) May 12, 2025

Комментарии из сети:

Давидс: "По тому, как это было сказано, создаётся впечатление, что это было сделано специально, а не оговорка."

Атис: "Оговорка по Фрейду — она раскрывает глубоко подавленные мысли или эмоции."

Инета: "Надеюсь, что будущие поколения будут говорить по-латышски, но также владеть английским, немецким, испанским, французским и т.д."

Дрикс: "Да, это очень поучительно для всех — показывает её настоящие надежды. И в следующем ответе она подчёркивает, что это было не случайно, ведь закрывать или перепрофилировать LR4 не планируется."

M1971: "Непонятно, как такие «интеллектуалы» попадают на руководящие должности в столь важной сфере... выглядит как в странах Африки — личные знакомства, безоговорочное подчинение правящей силе, лесть и ложь, ложь, ложь."

Раллис: "Ясно, что именно так она и думает, и надеется, что здесь все будут говорить по-русски."