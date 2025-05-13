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Оговорка по Фрейду? Брауна: «новое поколение заговорит по-русски» 4 1446

Политика
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
скриншот

скриншот

ФОТО: Youtube

Недавно в передаче «Krustpunktā» гостем была главный редактор Латвийского общественного медиа (LSM) Анита Брауна. Разговор длился почти час, но наибольшее внимание общественности привлекли 30 секунд.

«Я верю — если сменятся поколения, все будут прекрасно говорить по-русски [..]», — сказала А. Брауна. Однако журналист поправил её: на латышском. «Прошу прощения, на латышском языке», — тут же исправилась А. Брауна.

Хотя это и была оговорка, полуминутное видео уже начало «жить своей жизнью» в интернете.

Комментарии из сети:

Давидс: "По тому, как это было сказано, создаётся впечатление, что это было сделано специально, а не оговорка."

Атис: "Оговорка по Фрейду — она раскрывает глубоко подавленные мысли или эмоции."

Инета: "Надеюсь, что будущие поколения будут говорить по-латышски, но также владеть английским, немецким, испанским, французским и т.д."

Дрикс: "Да, это очень поучительно для всех — показывает её настоящие надежды. И в следующем ответе она подчёркивает, что это было не случайно, ведь закрывать или перепрофилировать LR4 не планируется."

M1971: "Непонятно, как такие «интеллектуалы» попадают на руководящие должности в столь важной сфере... выглядит как в странах Африки — личные знакомства, безоговорочное подчинение правящей силе, лесть и ложь, ложь, ложь."

Раллис: "Ясно, что именно так она и думает, и надеется, что здесь все будут говорить по-русски."

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#русский язык
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(4)
  • 14-го мая

    П ррр ав ильно говоришь !

    8
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го мая

    Да так оно и будет, новые поколения будут говорить именно на русском, прекрасно понимая латышский, но используя его только в случае крайней необходимости, а то и вообще замещая его английским или немецким!

    28
    1
  • AG
    Aleks Gurik
    14-го мая

    Я верю — если сменятся поколения, все будут прекрасно говорить по-русски . Будем , будем . Раньше разговаривали и в будущем будем .

    32
    1
  • A
    Anim
    13-го мая

    Есть отличный вариант - всем дружно уехать на необитаемый остров в Атлантическом океане. Подальше от России и русского языка.

    Отличный вариант. И единственный.

    51
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