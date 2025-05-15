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Браже назвала самый прямой и дешевый способ победить «кремлевского мясника» 10 1090

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
LETA
Браже назвала самый прямой и дешевый способ победить «кремлевского мясника»

Ослабление военного потенциала России - самый прямой и дешевый способ достижения мира в Украине, заявила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду и четверг принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Турции.

Она отметила, что одним из главных вопросов, обсуждаемых на неформальных переговорах, было сдерживание России. Браже приветствовала тот факт, что Европейский союз (ЕС) согласовал очередной пакет санкций против России, а также ожидания от российско-украинских переговоров.

"Пока неясно, увенчаются ли переговоры успехом, будет ли это начало процесса или очередная попытка "кремлевского мясника" "напустить тумана" в глаза международному сообществу", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Пока неясно, какое решение примут США в отношении санкций против России, поскольку разработан мощный санкционный пакет. У международного сообщества есть инструменты для дальнейшей поддержки Украины, добавила Браже. Нет никаких признаков того, что поддержка Украины будет ослабевать.

Говоря о том, как члены НАТО могут поддержать Украину, министр иностранных дел Латвии отметила, что за последние три года расходы на оборону в странах-членах альянса значительно увеличились, что привело к росту оборонных заказов и укреплению военной промышленности. Браже подчеркнула, что в производстве находится больше средств обороны и сдерживания, что предоставляет больше возможностей для оказания помощи Украине.

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#путин #война на украине #байба браже
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(10)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го мая

    Не смотря на страшное личико, она всё-таки алкоголичка.

    33
    2
  • 15-го мая

    и это министр? с такой дипломатией далеко не уедешь

    58
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    15-го мая

    Латышская Псаки

    52
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го мая

    Оговаривать её не надо, это просто глупый человек, поставленных кем то для смеха. Тоже самое, как Санчо Панчо, где дурака поставили губернатором, так для смеха, от скуки. Так что не в ней вина, а того, кто выставил дурака , так для веселья, на посмешище!

    75
    2
  • lg
    lo gos
    15-го мая

    И как тётя сможет ослабить военный потенциал ядерной державы? Снять свои грязные трусы и махать? А если по соплям прилетит, что она будет делать? Бегать, обосравшись и кричать.

    72
    2
  • AE
    Al Ekses
    15-го мая

    «Кремлёвский мясник»… Да, всё-таки уровень дипломатии чувствуется и его не пропьёшь. Молодец бражка.

    78
    1
  • З
    Злой
    Al Ekses
    15-го мая

    Стыдно за такой МИД, как баба базарная, тьфу.

    92
    3
  • З
    Злой
    Al Ekses
    15-го мая

    Очень извиняюсь, но лицо на фото действительно пьющего человека

    69
    1
  • MT
    Michael T.
    15-го мая

    GAME OVER честно, уже я не плачу, а смеюсь в истерике...вы бля тигры ссанные, все хорохоритеть... Потом недумайте что народ пойдет отвечать за ваши дела... Это мое мнение, раз в стране демогратия, гласность, свобода слова, уважение других религий... Вы КОГДА ПРОБЛЕМАМИ В МОЕЙ СТРАНЕ ЗАЙМЕТЕСЬ?????????КОГДА?????

    86
    2
  • PR
    Papa Rimsky
    Michael T.
    15-го мая

    Так они ими и занимаются! С проблемами все в порядке, их просто завались! :)

    65
    1
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