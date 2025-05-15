Браже назвала самый прямой и дешевый способ победить «кремлевского мясника»

Ослабление военного потенциала России - самый прямой и дешевый способ достижения мира в Украине, заявила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду и четверг принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Турции.

Она отметила, что одним из главных вопросов, обсуждаемых на неформальных переговорах, было сдерживание России. Браже приветствовала тот факт, что Европейский союз (ЕС) согласовал очередной пакет санкций против России, а также ожидания от российско-украинских переговоров.

"Пока неясно, увенчаются ли переговоры успехом, будет ли это начало процесса или очередная попытка "кремлевского мясника" "напустить тумана" в глаза международному сообществу", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Пока неясно, какое решение примут США в отношении санкций против России, поскольку разработан мощный санкционный пакет. У международного сообщества есть инструменты для дальнейшей поддержки Украины, добавила Браже. Нет никаких признаков того, что поддержка Украины будет ослабевать.

Говоря о том, как члены НАТО могут поддержать Украину, министр иностранных дел Латвии отметила, что за последние три года расходы на оборону в странах-членах альянса значительно увеличились, что привело к росту оборонных заказов и укреплению военной промышленности. Браже подчеркнула, что в производстве находится больше средств обороны и сдерживания, что предоставляет больше возможностей для оказания помощи Украине.