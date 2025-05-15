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Делается все, чтобы наладить переговоры между Россией и Украиной - Браже 3 564

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Делается все, чтобы наладить переговоры между Россией и Украиной - Браже
ФОТО: LETA

Делается все возможное, чтобы наладить переговоры между Россией и Украиной, но на национальном уровне мы прогнозируем, что вряд ли они произойдут в Турции между главами государств, заявила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду и четверг принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин не поедет на мирные переговоры по Украине в Стамбул, подтвердил в среду Кремль. Путин отправил в Турцию своего помощника Владимира Мединского в качестве главы российской делегации, говорится в сообщении Кремля.

По словам министра иностранных дел Латвии, ничто не свидетельствует о том, что Россия хочет прекратить войну и добиться мира, о чем свидетельствует и то, что Россия не согласилась даже на 30-дневное безусловное перемирие, к которому ее призвали лидеры разных стран.

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#война рф и украины #байба браже
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(3)
  • Д
    Дед
    15-го мая

    А по конкретней, что Латвия делает для переговоров- злит и оскорбляет Путина? Только два дня назад она кричала, что переговоры не нужны, а нужно перемирие на 30 дней.

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  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го мая

    Украина и Россия, сами разберутся и нечего туда совать свой нос! Своя страна вымирает, сюда смотри и не выворачивайся, вроде как есть более важные вопросы где-то там.

    32
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го мая

    Новое почетное звание Байбы Браже - "капитан Очевидность". А за весть о том, что Латвия делает "всё для переговоров" - еще и титул "лучший стендап-комик Латвии".

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