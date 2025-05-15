Делается все, чтобы наладить переговоры между Россией и Украиной - Браже

Делается все возможное, чтобы наладить переговоры между Россией и Украиной, но на национальном уровне мы прогнозируем, что вряд ли они произойдут в Турции между главами государств, заявила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду и четверг принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин не поедет на мирные переговоры по Украине в Стамбул, подтвердил в среду Кремль. Путин отправил в Турцию своего помощника Владимира Мединского в качестве главы российской делегации, говорится в сообщении Кремля.

По словам министра иностранных дел Латвии, ничто не свидетельствует о том, что Россия хочет прекратить войну и добиться мира, о чем свидетельствует и то, что Россия не согласилась даже на 30-дневное безусловное перемирие, к которому ее призвали лидеры разных стран.