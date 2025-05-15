Русский как второй иностранный - всё. Так решил Сейм

В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об образовании, которые позволят отказаться от изучения русского языка также на уровне среднего образования, сообщает ЛЕТА.

Согласно поправкам, учащиеся, зачисленные в этом или следующем учебном году в программы общего среднего образования, профессионального среднего образования или профессионально-технического обучения, смогут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык.

Одновременно установлено, что до 1 сентября 2025 года учредитель учебного заведения совместно с самим учебным заведением обязан обеспечить возможность изучения другого иностранного языка.

Поправки необходимы для перехода на изучение официальных языков Европейского союза во всей системе образования, указано в аннотации к законопроекту. В документе подчёркивается, что изменения позволят завершить начатую реформу содержания образования и установить единый порядок в отношении второго иностранного языка, которым должен быть официальный язык ЕС или Европейской экономической зоны.

Ученики, начинающие обучение в 10-м классе или на 1-м курсе уровня среднего образования, смогут не начинать или не продолжать изучение русского языка. Учащиеся, уже обучающиеся на уровне среднего образования, смогут до 30 июня этого года в письменной форме отказаться от изучения русского языка. Им должна быть предоставлена возможность изучать другой иностранный язык.

Для тех, кто в этом учебном году завершает программу общего среднего образования и откажется от изучения русского языка, в итоговом документе об образовании будет указан итоговый балл по данному предмету на основании суммарных оценок, полученных в предыдущем учебном году.

Учащиеся, начавшие изучение русского языка как второго иностранного до 2024/2025 учебного года, смогут продолжить его обучение до окончания среднего образования, но не дольше, чем до конца 2026/2027 учебного года в программах общего и профессионально-технического образования и до конца 2027/2028 учебного года — в программах профессионального среднего образования.

Поправки вступят в силу на следующий день после их официальной публикации.