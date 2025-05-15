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Русский как второй иностранный - всё. Так решил Сейм 11 7864

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Русский как второй иностранный - всё. Так решил Сейм
ФОТО: depositphotos

В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об образовании, которые позволят отказаться от изучения русского языка также на уровне среднего образования, сообщает ЛЕТА.

Согласно поправкам, учащиеся, зачисленные в этом или следующем учебном году в программы общего среднего образования, профессионального среднего образования или профессионально-технического обучения, смогут отказаться от изучения русского языка, если учебное заведение предлагает другой иностранный язык.

Одновременно установлено, что до 1 сентября 2025 года учредитель учебного заведения совместно с самим учебным заведением обязан обеспечить возможность изучения другого иностранного языка.

Поправки необходимы для перехода на изучение официальных языков Европейского союза во всей системе образования, указано в аннотации к законопроекту. В документе подчёркивается, что изменения позволят завершить начатую реформу содержания образования и установить единый порядок в отношении второго иностранного языка, которым должен быть официальный язык ЕС или Европейской экономической зоны.

Ученики, начинающие обучение в 10-м классе или на 1-м курсе уровня среднего образования, смогут не начинать или не продолжать изучение русского языка. Учащиеся, уже обучающиеся на уровне среднего образования, смогут до 30 июня этого года в письменной форме отказаться от изучения русского языка. Им должна быть предоставлена возможность изучать другой иностранный язык.

Для тех, кто в этом учебном году завершает программу общего среднего образования и откажется от изучения русского языка, в итоговом документе об образовании будет указан итоговый балл по данному предмету на основании суммарных оценок, полученных в предыдущем учебном году.

Учащиеся, начавшие изучение русского языка как второго иностранного до 2024/2025 учебного года, смогут продолжить его обучение до окончания среднего образования, но не дольше, чем до конца 2026/2027 учебного года в программах общего и профессионально-технического образования и до конца 2027/2028 учебного года — в программах профессионального среднего образования.

Поправки вступят в силу на следующий день после их официальной публикации.

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#образование #русский язык
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(11)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го мая

    ...Через поколение...

    25
    17
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го мая

    Все правильно. Через пожалеете ни один латыш не должен, не только знать, но и не понимать ни одного языка кроме латышского. И это будут истинные патриоты Латвии! Призываю министерство образования поддержать данное направление на демократическое развитие латышской нации. Ничего кроме латышского!!!

    132
    90
  • Д
    Дед
    15-го мая

    А на каком они с мной разговаривать будут? Это им от меня, что то надо, как минимум мои деньги.

    56
    10
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    А может оно и к лучшему, потом самостоятельно будут учить - чтобы выжить!

    68
    13
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Не будут. Да и не надо. Не нужны Миру больше латыши. Их учесть Латвия и то не вся, только куда пустят. Вспомните историю!

    41
    9
  • З
    Злой
    15-го мая

    Не думаю что кто-то из нормальных русских откажется от изучения своего языка ну разве что полицаи-полукровки-подстилки какие-то

    80
    9
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    15-го мая

    Человеческий мозг — это пустой чердак, куда можно набить все, что угодно. Дурак так и делает: тащит туда нужное и ненужное. И наконец наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. (с) "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", 1979-1986 гг.

    120
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го мая

    Я в совершенстве знаю оба языка, а вот мой сотрудник Васька, только один. И это ему нисколько не мешает жить лучше меня!

    94
    12
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Бесс Толковый
    15-го мая

    ...разделяй и властвуй!

    21
    5
  • EB
    Emigrants Berzins
    15-го мая

    Кто-нибудь, напомните им старую истину: "Сколько языков ты знаешь — столько раз ты человек".

    119
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Emigrants Berzins
    15-го мая

    Не надо их смущать образованием.

    40
    7
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