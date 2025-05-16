Рискуют своими жизнями! Ринкевич оценил мужество пожарных

Президент Латвии Эдгар Ринкевич надеется, что Сейм и правительство будут искать новые возможности для поддержки всей системы внутренних дел и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Как сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента, на торжественном мероприятии "Пожарному делу в Латвии 160" Ринкевич выразил удовлетворение тем, что за прошедшие годы ГПСС получила и новую технику и что совместно с правительством и Сеймом удалось добиться некоторого роста вознаграждения.

Президент также отметил сотрудничество ГПСС с обществом, с другими государственными органами как при решении кризисов, так и в вопросе об оказании поддержки. По его мнению, это может служить примером для многих. Ринкевич добавил, что сотрудничество ГПСС с самоуправлениями тоже является хорошим примером.

Президент поблагодарил ГПСС за работу, которую ежедневно выполняют ее сотрудники, оберегая общественную безопасность, отправляясь на вызовы, помогая не только людям, но часто и четвероногим друзьям, делая это профессионально, бескорыстно и часто рискуя своими жизнями.

"Ваша профессия не только очень ответственная и нужная, ваша профессия также очень рискованная. Спасибо за бдительность, за мужество и за оперативные действия в повседневной жизни", - сказал глава государства.