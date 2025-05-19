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Браже пригрозила лишить Россию денег и технологий 13 3164

Политика
Дата публикации: 19.05.2025
BB.LV
Браже пригрозила лишить Россию денег и технологий
ФОТО: LETA

Браже: если Россия не согласится на перемирие, ее следует санкциями лишить доступа к деньгам и технологиям.

Если Россия не согласится на перемирие, огня, ее следует лишить доступа к деньгам, технологиям и дружбе с помощью санкций, заявила в понедельник журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи с министром иностранных дел и вице-премьером Молдовы Михаем Попшоем.

В понедельник президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО.

Браже подчеркнула, что пока нет никаких признаков того, что Россия хочет мира, но любые усилия по достижению мира приветствуются. Эти усилия не должны влиять на шансы Украины на достижение прочного мира, а также не должны оказывать негативного влияния на европейскую безопасность.

Попшой отметил, что Молдова верит в концепцию "мир через силу". Молдавский вице-премьер подчеркнул, что хотя мир нужен всем, сила - единственный язык, который понимает Путин. Он отметил, что президент США - сильный лидер, способный продемонстрировать эту силу.

"Украина показала, что готова к миру. Кремль тоже должен это доказать, но пока доказательства слабые. Мы видим обратное - каждый день в Украине убивают людей, разрушают объекты наследия ЮНЕСКО, уничтожают инфраструктуру. У нас есть надежда, что США найдут способ продемонстрировать силу", - сказал журналистам министр иностранных дел Молдовы.

На совместной пресс-конференции Браже подчеркнула, что Латвия поддерживает интеграцию Республики Молдова в Европейский союз (ЕС), оказывая практическую помощь. Она подчеркнула, что Молдова является важным партнером для Латвии, так как две страны разделяют не только понимание истории и будущего, национального суверенитета и мировой системы, основанной на международном праве, но и влияние российской угрозы на обе страны.

Попшой поблагодарил Латвию за поддержку Молдовы на пути к членству в ЕС и высоко оценил двусторонние отношения между Латвией и Молдовой. Он отметил, что и Молдова, и Латвия твердо стоят за Украину, пообещав поддерживать своих украинских друзей в их противостоянии ужасам российской агрессии.

"Мы хотим продолжать учиться у вас и работать вместе, чтобы укрепить устойчивость Молдовы перед лицом российской дезинформации и гибридных атак. [...] Мы благодарны за вашу практическую и политическую поддержку. Мы точно знаем, что с такими надежными друзьями, как Латвия, Молдова тоже будет двигаться вперед, и скоро мы сможем отпраздновать вступление нашей страны в блок", - сказал министр иностранных дел Молдовы.

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#байба браже
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Оставить комментарий

(13)
  • A
    Aleks
    21-го мая

    Чем то Браже напоминает Фрейбергу. Похоже,что это лицо на фото метит в президенты,ведь там такие и нужны(Ринкевич как то выбивается из общего ряда)Без мозгов,с дутым патриотизмом и странной идеологией.

    17
    1
  • VS
    Vad Sorry
    20-го мая

    А Браже есть деньги и технологии? Как можно кого то чего то решить того чего ни имеешь кроме своих лишенных мозгов?

    31
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го мая

    Прекрасные заявления премьер-министра Молдовы, которые полностью поддержала глава МИДа Латвии. Особенно вот это: "Мир через силу!". Так значит оккупации Латвии Советским Союзом не было. Это реальный "мир через силу". Браво! Браво! Браво!

    91
    4
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    19-го мая

    Пьяница мать - горе в семье.

    109
    4
  • MiU
    Made in USSR
    Čingačguks Lielāčūska
    20-го мая

    Посмотри на Бражино личико - Алкоголичка...алкоголичка... (кажный раз, как вижу - невольно напеваю) :-)

    46
    1
  • lg
    lo gos
    19-го мая

    За что её лишили мозга?

    102
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го мая

    Меня интересует только один вопрос, как долго ещё хуторские неучи будут позорить Латвию на международном уровне?

    135
    3
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    19-го мая

    А кто это на картинке?

    64
    2
  • З
    Злой
    Andris Bolt- Konskis
    19-го мая

    Честно говоря не знаю кто это, но я вижу на фото женщину в сильном подпитии, уж извините.

    77
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    19-го мая

    Уберите эту дуру от греха подальше!

    126
    4
  • A
    Anim
    19-го мая

    Расскажите уже этим байбам, что это такое - технологии. Может, тогда хотя бы свой хутор меньше позорить будут.

    111
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го мая

    Чем дальше, тем больше некая персона позиционирует себя в прежней должности. ББ впору вводить рубрику "Голос из свинарника". Господи прости, ну и ДУРА...

    140
    3
  • 19-го мая

    а у нас у самих то есть технологии и деньги? или нас тоже уже лишили их? скоморохи ))))

    183
    3
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