Будет ли толк? Минблаг просит 150 млн евро на демографию, но идей мало

Для реализации инициатив Министерства благосостояния (МБ) по улучшению демографической политики в целом необходимо 150 миллионов евро. Эта сумма включает поддержку семей с детьми и уход за детьми, находящимися вне семьи, сообщили агентству ЛЕТА в МБ.

Рост расходов предусмотрен на пособие по уходу за ребёнком, пособие при рождении ребёнка, государственное семейное пособие, пособие на содержание ребёнка под опекой, вознаграждение за исполнение обязанностей опекуна и социальные гарантии неработающим опекунам.

Также предусмотрено увеличение расходов на пособие при усыновлении ребёнка, вознаграждение за уход за усыновляемым ребёнком, вознаграждение за усыновление, вознаграждение за исполнение обязанностей приёмной семьи, пособие, выплачиваемое самоуправлением на содержание ребёнка в приёмной семье (государственная компенсация за повышение), а также повышение оплаты труда специализированных приёмных семей.

МБ также хотело бы расширить поддержку введения услуг для специализированных приёмных семей и сбалансировать услуги центров внесемейного ухода для опекунов и усыновителей.

В соответствии с поручением, данным на заседании Совета по демографическим вопросам 1 апреля, МБ с учётом актуальных статистических данных и запланированных показателей на 2026 год провело расчёты нескольких возможных сценариев пересмотра пособий для семей с детьми и совершенствования поддержки детей, находящихся вне семьи, в том числе рассматривая возможность постепенного пересмотра мер поддержки.

Одним из приоритетов МБ является увеличение размера пособия по уходу за ребёнком до полутора лет.

Если будет принято решение повысить пособие с нынешних 171 евро в месяц до 50% медианного дохода, то есть до 425 евро в следующем году (в последующие годы размер пособия пересматривался бы автоматически в зависимости от изменения медианного дохода), то в 2026 году на пересмотр пособия и уплату социальных взносов по пенсионному, страховому и страховому от безработицы обеспечению от повышенного размера пособия потребуется 72,2 миллиона евро.

В начале апреля Совет по демографическим вопросам решил, что ответственные министерства должны до 16 мая подготовить и представить МБ предложения с конкретными действиями в определённых сферах демографии для определения приоритетных мероприятий, планируемых к реализации в следующем году, с целью повышения качества жизни семей с детьми. Предложения должны включать конкретные планы действий с достижимыми результатами, расчётами финансирования и его источниками.

До 16 мая МБ не получило конкретных предложений от других министерств по мероприятиям в сфере демографической политики, однако в течение недели после окончания срока другие министерства начали подавать предложения либо направили просьбы о продлении срока, пообещав предоставить информацию "в максимально короткие сроки".

В отчёте о развитии демографической политики, рассмотренном на заседании Совета по демографическим вопросам в начале апреля, указано, что поддерживаемые мероприятия планируются в сотрудничестве с Министерством здравоохранения, Министерством умного управления и регионального развития, Министерством культуры и другими учреждениями. Ряд инициатив также связан с участием самоуправлений, неправительственных организаций и профсоюзов.

В отчёте также сделан вывод, что для дальнейшего улучшения демографической ситуации важно не только увеличение материальной поддержки, связанной с рождением ребёнка в семье, но и необходимость улучшения возможностей совмещения заботы о семье с трудовыми обязанностями для обоих родителей, в том числе более гибкая услуга по уходу за ребёнком в соответствии с потребностями семьи.

Особо важным также признано обеспечение доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов, качественная система здравоохранения, психологическая поддержка родителей и другие механизмы поддержки.

Хотя семьям с детьми необходимы конкретные и целенаправленные, основанные на доказательствах инструменты поддержки со стороны государства и самоуправлений, для народонаселения крайне важна также общая экономическая стабильность страны, финансовая устойчивость жителей и чувство безопасности, отмечает МБ.

Одновременно необходимо способствовать изменению отношения общества, создавая более инклюзивную и дружественную к семье среду. Требуется укрепление семьи как ценности в обществе, то есть политика поддержки, которая подтверждает значимость семьи и обеспечивает родителям чувство признания и поддержки.

Помимо укрепления механизмов поддержки, необходимо работать над снижением рисков смертности от внешних причин, поддержанием общественного здоровья, возможностями получения образования и достаточно хорошо оплачиваемой занятости, которая позволяет поддерживать качество жизни и устраняет необходимость искать её за рубежом.

Как поясняет МБ, до сих пор в Латвии преобладали экономические причины эмиграции, что свидетельствует о недовольстве жителей уровнем доходов, бытовыми условиями и рабочей средой. Поэтому при разработке политики по обеспечению народонаселения важно сосредоточиться на сокращении внешней миграции и реализации мероприятий, способствующих ремиграции.

Как уже сообщалось, в упомянутом отчёте МБ о развитии демографической политики предусмотрено три направления действий. Во-первых, ориентируясь на каждого ребёнка как на ценность, включены меры поддержки рождения ребёнка в семье и повышения уровня повседневной и бытовой жизни семей. Во-вторых, стимулирование качественной среды жизни. И, в-третьих, по возможности минимизация причин миграции населения и стимулирование ремиграции.

Реализация предусмотренных в отчёте мероприятий в 2025 году планируется за счёт выделенных средств государственного бюджета, а в 2026 году и в последующие годы вопрос о дополнительном финансировании будет рассматриваться в процессе подготовки очередного государственного бюджета на основе предложений ответственных министерств по приоритетным мероприятиям.

Как сообщалось ранее, президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее выразил уверенность, что основные решения для улучшения демографической ситуации – это пересмотр пособий, улучшение здравоохранения и повышение доступности жилья.