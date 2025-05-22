Baltijas balss logotype

Браже выступит перед политическим комитетом НАТО 2 524

Политика
Дата публикации: 22.05.2025
LETA
Браже выступит перед политическим комитетом НАТО

Министр иностранных дел Байба Браже сегодня выступит перед экспертами политического комитета НАТО, которые впервые посетят Латвию с визитом, чтобы ознакомиться с ее опытом в сфере предотвращения терроризма, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

За последние 20 лет Латвия разработала и усовершенствовала систему противодействия терроризму в соответствии с Национальным планом по борьбе с терроризмом. План предусматривает скоординированные превентивные и ответные меры учреждений в случае различных террористических угроз.

О мерах по предотвращению радикализации общества, механизмах противодействия финансированию терроризма и предотвращении незаконного пересечения границы в контексте борьбы с терроризмом экспертам НАТО расскажут представители Службы финансовой разведки, Генеральной прокуратуры, Государственной погранохраны, Национальных вооруженных сил (НВС) и Службы государственной безопасности.

В рамках визита эксперты также посетят Центр передового опыта НАТО по стратегической коммуникации и объединенный штаб НВС.

В политический комитет входят эксперты стран-членов альянса, которые обсуждают разработку политики НАТО, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

Читайте нас также:
#нато #байба браже
3
0
0
11
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    22-го мая

    Приятнее фильм ужасов смотреть чем на эту рожу...

    29
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го мая

    И что? Ей будет что сказать или что предложить, кроме замшелой хуторской русофобии?

    34
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 183
фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Президентское слово, Украина и НАТО, половой вопрос и многое другое... Депутаты перед отпуском решили плотно поработать 243
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов
Силиня призывает министров взяться за сокращение государственных расходов 241
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО
Ринкевич: происходящее на Ближнем Востоке повлияет на саммит НАТО 1 205

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 113
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 173
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 196
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 423
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 251
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 160
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 113
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 173
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 196

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео