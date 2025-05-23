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Почему омбудсмен не показывается на людях - уж не страдает ли он от алкоголизма?- журналист 5 1267

Политика
Дата публикации: 23.05.2025
Neatkarīgā
Почему омбудсмен не показывается на людях - уж не страдает ли он от алкоголизма?- журналист

"Это одна из самых нежелательных записей в моей жизни. Я совсем не уверен, что поступил правильно, написав ее. В то же время я чувствую себя виноватым за то, что молчал некоторое время, может быть, мне стоило отреагировать раньше?» - пишет журналист Эйдис Томсонс в своем аккаунте на Facebook.

"Это одна из самых нежелательных записей в моей жизни. Я совсем не уверен, что поступил правильно, написав ее. В то же время я чувствую себя виноватым за то, что молчал некоторое время, может быть, мне стоило отреагировать раньше?» - пишет сегодня журналист Эйдис Томсонс в своем аккаунте на Facebook.

Айдис Томсонс обращает внимание на то, что омбудсмена Юриса Янсонса редко можно увидеть на публике. Он также отсутствует в Сейме, где был запланирован доклад омбудсмена.

Журналист ссылается на различные слухи о том, что Юрис Янсонс может страдать от пристрастия к «зеленому змею».

В то же время автор пишет: «И если это недуг алкоголизма, то притворяться, что не видишь его, не поможет. Тогда это беда для всех». Омбудсмен получает от государства очень приличную зарплату. Было бы очень печально, если бы мы дорого платили ему за то, что он помогает уничтожить себя. Я хочу помочь ему, а не наоборот. Во-вторых, это очень несправедливо по отношению к другим сотрудникам аппарата. Я хочу публично сказать, что очень ценю работу сотрудников офиса. Они тянут на себе груз, за который не получают адекватного вознаграждения, потому что его платят тому, кто больше не работает».

ЛТВ ранее сообщило, что отсутствие Янсонса на заседании Сейма вызвало глубокое разочарование у многих депутатов, так как он не явился уже не в первый раз. Некоторые фракции считают это неуважением, поскольку омбудсмен - ответственное должностное лицо, задача которого - информировать Сейм по вопросам прав человека и надлежащего управления.

Некоторые парламентарии отметили, что необходимо искать выход из сложившейся ситуации, возможно, даже уволить омбудсмена, хотя такая процедура довольно сложна. Трудовое законодательство не позволяет уволить недееспособное лицо.

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#омбудсмен #алкоголизм
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(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го мая

    И в борьбе с зелёным змеем побеждает змей. Алкаш даже себя от пагубного влияния защитить не в состоянии. Как и каким образом он может защищать права других людей, вот потому у нас так долго и существует в Латвии институт неграждан!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    23-го мая

    Посади гестаповца на пост правозащитника и его латышская политота выгонит за человечность. В отличи от этого чувака.

    3
    0
  • З
    Злой
    23-го мая

    Алкоголизм его вполне понятен, мало кто выдержит постоянно идти против своей совести в угоду правящим , допускаю что он человек честный, но должен плясать под чужую дудку

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Злой
    23-го мая

    Честные и совестливые к этому политговну даже не прикасаются. Или вляпавшись, бегут сверкая пятками и крестясь на ходу. Чувака явно всё устраивает. Работа не пыльная.

    2
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  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го мая

    Надо затребовать больничный лист и проверить как законно и кем он подписан! И у меня алкаши работяги тоже после запоя выходили, со словами, что мол извини шеф, болели мы.

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