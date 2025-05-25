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Кажется они начали догадываться... В Сейме заговорили о необходимо знать русский язык 10 2723

Политика
Дата публикации: 25.05.2025
Neatkarīgā
Кажется они начали догадываться... В Сейме заговорили о необходимо знать русский язык

Беседуя о статусе русского языка в школах в программе TV24 «Ziņu TOP» Депутат Сейма, председатель фракции «Объединенный список» Эдгарс Таварс указывает на необходимость оценки потенциала педагогов и подчеркивает, что понимание русского языка в обществе может быть важным также из соображений безопасности.

Говоря о возможном переходе с русского языка на другой иностранный, Таварс считает, что нужно смотреть правде в глаза — оценить способность и потенциал педагогов обеспечить преподавание другого языка в качестве иностранного.

«Очень многие школы говорят, что на данный момент такого выбора нет», — признает депутат. Он считает, что русский язык как иностранный в школах можно оставить в качестве факультативного предмета, поскольку, по его мнению, как можно большей части общества необходимо знать и понимать, о чем говорит враг.

Понимание русского языка — это также вопрос безопасности. Ему кажется правильным, что общество понимает русский язык. Поэтому русский язык может остаться в школах в качестве факультативного предмета.

Однако есть еще один вариант, который депутата порадовал бы больше. Он объясняет, что при наличии достаточного количества учителей в школах можно было бы предложить в качестве второго языка, например, немецкий или испанский. «Это огромные языки в мире с гораздо большим потенциалом на будущее, чем русский язык. В том числе с экономической точки зрения и с точки зрения культурного разнообразия», — считает Таварс.

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#русский язык #сейм
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(10)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    русский - гос и язык межнац общения на территории СССР

    58
    12
  • EB
    Emigrants Berzins
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    Дед, прими таблетки уже - опять начал свой бред нести.

    19
    45
  • Мп
    Мимо проходил
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го мая

    Эмигрант, ты бы уже эмигрировал... окончательно.

    13
    11
  • Гений Разума
    Гений Разума
    25-го мая

    Язык 200 миллионов человек сама история велит знать.

    86
    4
  • lg
    lo gos
    25-го мая

    Фотография в тему: колючая проволока на яйцах, назло Кремлю.

    65
    6
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    Только ради хохлов. Они латышский не знают, а вот русский вполне. Только ради них, родных и денег, что на них выделяются...

    70
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    Пора украинский сделать вторым государственным, ибо флаг Украины вероятно навечно прописался на трибуне СЭЙМа.

    35
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    Они стали догадываться до того, что мы все давным - давно знаем. Шоры спали и кобыла понесла галопом в разнос.

    23
    2
  • A
    Aleks
    25-го мая

    Ещё один манкурт или полукровка заявила ,что русские -это враги.Даже не пытайся Таварс-кто враги многие давно уже знают и к латышам это не имеет никакого отношения в большинстве своем

    84
    1
  • aa
    aa aa
    25-го мая

    Какой язык, кроме государственного, может быть нужнее для жителя Латвии, чем русский язык? Никакой ¯_(ツ)_/¯

    79
    4
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