Кажется они начали догадываться... В Сейме заговорили о необходимо знать русский язык

Беседуя о статусе русского языка в школах в программе TV24 «Ziņu TOP» Депутат Сейма, председатель фракции «Объединенный список» Эдгарс Таварс указывает на необходимость оценки потенциала педагогов и подчеркивает, что понимание русского языка в обществе может быть важным также из соображений безопасности.

Говоря о возможном переходе с русского языка на другой иностранный, Таварс считает, что нужно смотреть правде в глаза — оценить способность и потенциал педагогов обеспечить преподавание другого языка в качестве иностранного.

«Очень многие школы говорят, что на данный момент такого выбора нет», — признает депутат. Он считает, что русский язык как иностранный в школах можно оставить в качестве факультативного предмета, поскольку, по его мнению, как можно большей части общества необходимо знать и понимать, о чем говорит враг.

Понимание русского языка — это также вопрос безопасности. Ему кажется правильным, что общество понимает русский язык. Поэтому русский язык может остаться в школах в качестве факультативного предмета.

Однако есть еще один вариант, который депутата порадовал бы больше. Он объясняет, что при наличии достаточного количества учителей в школах можно было бы предложить в качестве второго языка, например, немецкий или испанский. «Это огромные языки в мире с гораздо большим потенциалом на будущее, чем русский язык. В том числе с экономической точки зрения и с точки зрения культурного разнообразия», — считает Таварс.