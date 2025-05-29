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Может нам как в СССР, закрыть границы? Браже недовольна тем, что жители Латвии продолжают ездить в Россию 14 1435

Политика
Дата публикации: 29.05.2025
LETA
Может нам как в СССР, закрыть границы? Браже недовольна тем, что жители Латвии продолжают ездить в Россию

Жители Латвии по-прежнему продолжают путешествовать в Россию, бесконечно попадая в проблемные ситуации, заявила в четверг в передаче Латвийского радио "Krustpunktā" министр иностранных дел Байба Браже.

Браже: жители Латвии продолжают путешествовать в Россию, бесконечно попадая в затруднительные ситуации

Рига, 29 мая, ЛЕТА. Жители Латвии по-прежнему продолжают путешествовать в Россию, бесконечно попадая в проблемные ситуации, заявила в четверг в передаче Латвийского радио "Krustpunktā" министр иностранных дел Байба Браже.

Она напомнила, что Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует путешествовать ни в Россию, ни в Белоруссию.

В передаче министр иностранных дел в том числе коснулась вопроса о работе посольства Латвии в России и посольства России в Латвии. Она подчеркнула, что полномочия дипломатов определены Венской конвенцией о дипломатических отношениях. По словам министра, одной из функций посольства Латвии в России является законный сбор информации.

"Конечно, важно понять друзей, но еще важнее попытаться понять, что происходит в головах недругов. Оглядываясь на 30-е годы прошлого века и читая сообщения наших послов того времени как из Москвы, так и из других городов, мы приходим к выводу, что тогда были достаточно серьезные предупреждения о том, что происходило в СССР, и они, возможно, не были приняты во внимание", - сказала Браже.

Она подчеркнула, что вторая важная функция посольства Латвии - обеспечивать консульские услуги, так как в России живут граждане Латвии, которым нужна, например, замена документов или помощь в каких-то кризисных ситуациях.

Браже задалась в передаче риторическим вопросом, следует ли Латвии закрыть границы и жить так, как в свое время было в СССР, когда никому не было позволено никуда уезжать. По ее мнению, для этого должны быть приняты очень точные решения. Вторая возможность - сократить поездки в Россию.

Она допустила, что Россия в Латвии делает все то же самое - и также собирает информацию. Браже подчеркнула, что и в Латвии проживают граждане России, причем после вывода российской армии в Латвии остались те, кто здесь вышел на пенсию.

Министр иностранных дел напомнила, что в посольствах двух стран сокращено число работников и на уровне послов между Россией и Латвией отношений нет. При этом она добавила, что другие европейские страны на уровне послов представлены в Москве.

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#латвия-россия #байба браже
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(14)
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    30-го мая

    Глядя на фото, дурной смех разбирает. Ассоциация с обезьянкой из рижского зоопарка. Неужели, при немалой з/п на такой должности, сложно найти стилиста и сделать более- менее приличный тюнинг собственной персоны?

    34
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    30-го мая

    Мадам Мидовка менструарит ротом. может нам жить в концлагере "Прибалтика"??

    36
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    30-го мая

    Всеобщая декларация прав человека Статья 13

    1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.
    2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Похоже г .Браже стало забывать что Латвия также подписала этот документ.
    72
    1
  • L
    Laura
    30-го мая

    А почему мне нужно ездить туда, куда решит Байба, чтобы она была довольна?

    91
    2
  • DI
    Diana I.
    30-го мая

    Не понимаю, что такого? Кто-то к родственникам едет, кто-то на курорт, кто-то по медицинским вопросам. "Свобода передвижения" не слышали? К тому же приятно погулять по чистым улицам, посмотреть на ухоженных людей, по музеям пройтись, театрам...

    80
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го мая

    Не в первый раз повторяю: верните ценного специалиста назад в свинарник! Может, свинина подешевеет...

    99
    4
  • З
    Злой
    29-го мая

    Может всё- таки отказаться от зелёного змия? Через латвию давно никто не едет, едут через эстонию эстонской автобусной компанией, если эстония откажет, полетим через Турцию.

    72
    1
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Основатель фамилии Браже мог быть татарином,тувинцем,сербом,эфиопом,немцем,китайцем и даже принадлежать к еврейской культуре. Про латышей не сказано вообще и даже догадываюсь к какой культуре принадлежит Браже...

    27
    1
  • A
    Aleks
    29-го мая

    Какое одухотворённые лицо не обезображенное интеллектом.. В каком из инкубаторов Сороса таких выращивают и в Риге ли он? Может где то на Ближнем Востоке,где выращена большая часть политических элит Европы,ведь Жозеп Боррель проходил обучение в закрытом кибуце Израиля,где и познакомился со своей будущей женой Кристиной Морель из Франции.

    73
    3
  • AK
    Anton Kvaskov
    29-го мая

    Жители Латвии по-прежнему продолжают путешествовать в Россию, бесконечно попадая в проблемные ситуации...Жители Латвии по-прежнему продолжают путешествовать в Россию, бесконечно попадая в проблемные ситуации...Жители Латвии по-прежнему продолжают путешествовать в Россию, бесконечно попадая в проблемные ситуации...

    20
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го мая

    Да, да. Пора закрывать границы ЕС, а то жители Латвии начинают видеть и узнавать всю правду о России, Украине, СВО., ЕС, США. А глядишь скоро и вопросы неудобные начнут задавать!!!

    93
    1
  • Д
    Дед
    29-го мая

    Чёй то не слышал о проблемных ситуаций с путешественниками из Латвии в России, или МИД скрывает происки российских спецслужб. А может Бражка русский шпиён?

    88
    0
  • A
    Aleks
    Дед
    30-го мая

    А почему не,ведь основатель фамилии Браже мог быть татарином,тувинцем,иудеем)),сербом, немцем и даже китайцем. О латышах даже не сказано. Кто ты Браже,хотя и так ясно.

    0
    0
  • A
    Aleks
    Дед
    30-го мая

    А почему не,ведь основатель фамилии Браже мог быть татарином,тувинцем,иудеем)),сербом, немцем и даже китайцем. О латышах даже не сказано. Кто ты Браже,хотя и так ясно.

    0
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