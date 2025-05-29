Может нам как в СССР, закрыть границы? Браже недовольна тем, что жители Латвии продолжают ездить в Россию

Жители Латвии по-прежнему продолжают путешествовать в Россию, бесконечно попадая в проблемные ситуации, заявила в четверг в передаче Латвийского радио "Krustpunktā" министр иностранных дел Байба Браже.

Браже: жители Латвии продолжают путешествовать в Россию, бесконечно попадая в затруднительные ситуации

Рига, 29 мая, ЛЕТА. Жители Латвии по-прежнему продолжают путешествовать в Россию, бесконечно попадая в проблемные ситуации, заявила в четверг в передаче Латвийского радио "Krustpunktā" министр иностранных дел Байба Браже.

Она напомнила, что Министерство иностранных дел настоятельно не рекомендует путешествовать ни в Россию, ни в Белоруссию.

В передаче министр иностранных дел в том числе коснулась вопроса о работе посольства Латвии в России и посольства России в Латвии. Она подчеркнула, что полномочия дипломатов определены Венской конвенцией о дипломатических отношениях. По словам министра, одной из функций посольства Латвии в России является законный сбор информации.

"Конечно, важно понять друзей, но еще важнее попытаться понять, что происходит в головах недругов. Оглядываясь на 30-е годы прошлого века и читая сообщения наших послов того времени как из Москвы, так и из других городов, мы приходим к выводу, что тогда были достаточно серьезные предупреждения о том, что происходило в СССР, и они, возможно, не были приняты во внимание", - сказала Браже.

Она подчеркнула, что вторая важная функция посольства Латвии - обеспечивать консульские услуги, так как в России живут граждане Латвии, которым нужна, например, замена документов или помощь в каких-то кризисных ситуациях.

Браже задалась в передаче риторическим вопросом, следует ли Латвии закрыть границы и жить так, как в свое время было в СССР, когда никому не было позволено никуда уезжать. По ее мнению, для этого должны быть приняты очень точные решения. Вторая возможность - сократить поездки в Россию.

Она допустила, что Россия в Латвии делает все то же самое - и также собирает информацию. Браже подчеркнула, что и в Латвии проживают граждане России, причем после вывода российской армии в Латвии остались те, кто здесь вышел на пенсию.

Министр иностранных дел напомнила, что в посольствах двух стран сокращено число работников и на уровне послов между Россией и Латвией отношений нет. При этом она добавила, что другие европейские страны на уровне послов представлены в Москве.