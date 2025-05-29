Министерство юстиции разместило на портале правовых актов предложение: в отношении парламентариев "разрешить проводить такие следственные действия, которые защитили бы доказательства в связи с возможными противоправными действиями депутатов Сейма".

Кроме того, "уголовно–процессуальный иммунитет был бы распространим на депутатов только на стадии уголовного преследования".

Из молодых, да ранних

Прежде всего отметим, кто же выступил в качестве автора данного документа от лица Минюста — это Андрис Гиндра, которого мы, увы, не можем обнаружить в качестве штатной единицы в ведомстве Инесе Либини–Эгнере ("Новое Единство").

Зато выясняется, что в позапрошлом году он успешно участвовал в конкурсе студенческих работ журнала Jurista Vārds (хотя юрфак ЛУ окончил еще в 2022 году — судя по своему профилю соцсети Facebook), а еще участвовал в "фестивале разговоров" LAMPA.

Также А. Гиндра исполнил одну из ролей второго плана в спектакле молодых актеров театра "Дайлес" под названием "Безумная кровь". В общем, разносторонний талант.

А. Гиндра еще на студенческой скамье вел научную деятельность. Фото Facebook.

Удивительно только, что Минюст, в коем служат десятки высокопрофессиональных правоведов, в столь важном вопросе, как снятие иммунитета с избранных гражданами Латвии депутатов, опирается на интеллектуальный ресурс недавнего студента. Видимо, никто больше не стал выполнять столь явный политический заказ партии власти…

Так или иначе, в своих предложениях автор полагается как на рекомендации международных инстанций — Moneyval (антикоррупционный экспертный комитет Совета Европы), ООН (Антикоррупционная конвенция), так и местные авторитеты: Генеральную прокуратуру, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Службу государственных доходов, Службу государственной безопасности.

Сроки исполнения поджимают — к 31 декабря 2025 года.

Кого уже сажали — и кого не получилось

В XXI веке перечень законодателей Латвии, привлеченных к уголовной ответственности, открыл номинант политической силы TB/LNNK Юрис Болданс, который был избран в IX Cейм в 2006 году, однако деятельность в парламенте не начал, поскольку в его отношении был начат уголовный процесс по подделке выборных результатов в Кубульской волости Балвского края.

После ряда юридических действий в 2008 году Верховный суд признал Ю. Болданса виновным в подделке документов и приговорил к 6 месяцам тюремного наказания, которые потом путем кассации были повышены до 8 месяцев. Срок — отбыл.

В 2011 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией внесло в X Сейм требование провести обыски у депутатов фракции "За лучшую Латвию" Андриса Шкеле и Айнарса Шлесерса, по подозрению в скрытом финансировании их предвыборной кампании путем принадлежавших государству и самоуправлению компаний Air Baltic Corportation и Live Riga. Однако "за" проголосовали только 35 депутатов, против — 7, и 37 воздержались. В жилища политиков с обысками не пришли.

Непринятие решения имело, впрочем, далеко идущие политические последствия — президент Валдис Затлерс объявил о роспуске Сейма и начал формировать собственную политическую партию. От которой в XI Сейм была избрана, между прочим, нынешняя министр юстиции Инесе Либиня–Эгнере.

XII Сейм расширил привлечение депутатов к уголовной ответственности, на что дали согласие их коллеги. Из состава парламента был исключен Дайнис Лиепиньш (Латвийское объединение регионов), которого обвиняли в предоставлении ложных сведений в налоговой декларации.

Уголовный процесс был начат также в отношении парламентария Валдиса Калнозолса (Союз зеленых и крестьян) по статье 130–й — нанесение телесных повреждений. Но так как с пострадавшей — супругой депутата — было достигнуто мировое соглашение, свой срок в парламенте он в тюремный не превратил.

XIII Cейм оправдал свое "несчастливое" число весьма активным преследованием парламентариев. Впрочем, по разной градации — если Мартиньш Бондарс ("Развитию/За!") был привлечен по делу о растрате средств Latvijas KrAjbanka, но реально не пострадал, то Юрису Юрашсу (Новая Консервативная партия) в связи с обвинением о разглашении не подлежащих огласке сведений пришлось на месяцы лишиться права участия в работе парламента. Вместо него партайгеноссе исправно приносили в зал заседаний картонную ростовую фигуру. В итоге бывший оперативник KNAB поехал сражаться в Украину.

А вот Янис Адамсонс ("Согласие") был привлечен по самой суровой статье — за шпионаж, и после обысков провел несколько месяцев в тюрьме. Хотя формально он так и не был приговорен в период своих полномочий и сохранял статус действующего депутата. Судебный процесс все еще продолжается.

Нынешний же XIV Сейм ознаменовался сразу тремя уголовными делами против одного депутата — Глории Гревцовой, которую последовательно обвинили в: оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений; предоставлении ложных сведений Центральной избирательной комиссии; разжигании национальной розни. В 2024 году политик потеряла мандат депутата.

Так что нормы 29–й статьи Сатверсме — "Члена Сейма нельзя арестовать, провести у него обыск либо иначе ограничив свободу его личности", — фактически нивелируются следующей формулировкой — "если с этим не согласен Сейм". А последний, как видим, практически всегда — за. И что интересно, вне зависимости от политической принадлежности фигуранта. Просто сажать коллег — это легко и приятно…

А как в Европе?

Депутат германского Бундестага пользуется неприкосновенностью — но ее может и не быть, если он пойман в момент совершения преступления или на следующий день. В прочих же случаях нужен вердикт коллег. Что интересно — "эта процедура не относится к высказываниям в парламенте или его комитетах, а также к отдаче голоса в парламенте". У нас же сплошь и рядом политические выступления могут стать поводом для процесса…

Аналогичная норма распространяется на депутатов Национального собрания Италии, прегрешениями которых занят специальный Комитет выборов и парламентского иммунитета, а окончательную точку ставит Сенат. При этом подчеркивается, что в отношении них без решения суда не может быть начато прослушивание телефонных разговоров или контроль корреспонденции. На последнее депутаты Сейма Латвии могли бы только грустно улыбнуться.

Польский же парламентарий, который с открытым забралом противостоит уголовному преследованию, может не дожидаться голосования коллег — а сам подать маршалу Сейма (спикеру) декларацию о собственном отказе от иммунитета.

А вот в либеральной Швеции правонарушения народных избранников позволяют направить их отбывать наказание в случае, если те: признают вину; были пойманы на месте преступления; либо минимальный срок наказания за вменяемый проступок составляет два года.

Предъявите вещи к осмотру

Что же касается Латвии, то в документе Минюста напоминают: "Обыск как следственное действие сравнительно эффективен, ибо его сущность допускает упредить неподготовленное лицо, у которого происходит обыск (также в помещениях), тем самым обеспечивая то, что добытые доказательства не будут специально изменены, преобразованы или уничтожены".

А вот арест "фактически парализует осуществление присущих депутатам Сейма прав — полученного в результате выборов мандата".

Так что скорей всего скоро парламентариев смогут таки внезапно обыскивать — но сажать до суда не станут. Хотя за это нужно сперва проголосовать… самим депутатам!