Финансист Эдмундс Крастиньш в эфире телеканала TV24 в программе «Пресс-клуб» высказался по поводу решения Сейма об использовании латышского языка в общении депутатов, назвав его символическим шагом, который не принесет существенных изменений.

Он подчеркивает, что настоящие проблемы – отдаление латвийского населения от российского информационного пространства и роль русского языка в образовании – не решаются уже несколько лет.

Крастиньш уверен, что решение депутатов использовать латышский язык для общения является «декоративной мерой», чтобы более или менее «разогреть» народ. Он говорит, что, несмотря на то, что война России в Украине продолжается уже три года, латышских детей в школах по-прежнему учат русскому языку.

Финансист не понимает: «Мы воспитываем будущих граждан Латвии, латышей, которые будут по-прежнему жить в информационном пространстве России? Зачем нам это нужно?»

Он продолжает, говоря, что необходимо предпринять реальные действия, чтобы «отвлечь латышей от российского информационного пространства», а не проводить такие декоративные мероприятия.

В качестве примера Крастиньш приводит свое поколение, говоря: «Сколько людей моего поколения смотрят все и слушают только на русском языке — это безумие. Это нужно немедленно прекратить для нового поколения».

«Три года — ничего не можно сделать», — не понимает финансист.

Как уже сообщалось, после почти двухлетней работы депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к регламенту Сейма, которые, среди прочего, закрепляют обязанность депутатов использовать государственный язык в общении.