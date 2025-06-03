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«Это безумие»: сколько людей моего поколения смотрят все и слушают только на русском языке 14 3046

Политика
Дата публикации: 03.06.2025
Latvijas Avīze
«Это безумие»: сколько людей моего поколения смотрят все и слушают только на русском языке

Финансист Эдмундс Крастиньш в эфире телеканала TV24 в программе «Пресс-клуб» высказался по поводу решения Сейма об использовании латышского языка в общении депутатов, назвав его символическим шагом, который не принесет существенных изменений.

Он подчеркивает, что настоящие проблемы – отдаление латвийского населения от российского информационного пространства и роль русского языка в образовании – не решаются уже несколько лет.

Крастиньш уверен, что решение депутатов использовать латышский язык для общения является «декоративной мерой», чтобы более или менее «разогреть» народ. Он говорит, что, несмотря на то, что война России в Украине продолжается уже три года, латышских детей в школах по-прежнему учат русскому языку.

Финансист не понимает: «Мы воспитываем будущих граждан Латвии, латышей, которые будут по-прежнему жить в информационном пространстве России? Зачем нам это нужно?»

Он продолжает, говоря, что необходимо предпринять реальные действия, чтобы «отвлечь латышей от российского информационного пространства», а не проводить такие декоративные мероприятия.

В качестве примера Крастиньш приводит свое поколение, говоря: «Сколько людей моего поколения смотрят все и слушают только на русском языке — это безумие. Это нужно немедленно прекратить для нового поколения».

«Три года — ничего не можно сделать», — не понимает финансист.

Как уже сообщалось, после почти двухлетней работы депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к регламенту Сейма, которые, среди прочего, закрепляют обязанность депутатов использовать государственный язык в общении.

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#русский язык #мнение
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(14)
  • ФФ
    Федул Федулов
    4-го июня

    Удивляюсь, как целеустремленно, настойчиво и безоговорочно латыши стремятся уничтожить свой народ...

    50
    1
  • A
    Aleks
    3-го июня

    Финансист должен заниматься финансами ,а ,похоже,что Крастиньш тоже раньше был совсем не Крастыньшем,потому что простому латышу,как и русскоязычному,проблемы уж с языком -точно не проблемы,а волнует совсем другое,что должно волновать и Крастыньша. Это и образование,медицина,культура,уровень жизни,а не фокусировать все на одном языке. P.S.Перед домом хозяйская земля,которая не убирается и не косится и латышский язык совершенно не влияет на грязь и траву.

    172
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го июня

    безумие. замыкаться на Хуторе(Культурная Автономия Латвия) зная только латышский. Русский - гос и язык межнацобщения на территории СССР

    134
    5
  • EB
    Emigrants Berzins
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го июня

    Дед, напоминаю — таблетки прими!

    17
    31
  • EB
    Emigrants Berzins
    3-го июня

    "Крастиньш Эдмунд. Родился в 1958 году в Огре. В 1999 году стал министром финансов при правительстве Андриса Шкеле." Больше вопросов к "финансисту" не имею.

    103
    4
  • MI
    Marija Ivanova
    3-го июня

    Просто на русском, как и на английском, больше контента, банально масса инакоговорящих авторов больше. Какая тебе разница, на каком языке контент, если он не на латышском? Видимо чисто с точки зрения смыслов русский людям понятнее. Ну и для 36% населения это родной язык, конечно люди смотрят русские сериалы, и переведенные сериалы на русский.

    164
    2
  • bt
    bory tchist
    3-го июня

    дома, в семье и компании своих знакомых, – говори-заговорись на своем родном (хоть, на хинди) ..., но всё остальное в быту –должно быть на языке страны проживания.
    раньше надо было о своём знании латышского языка думать, а не ждать – когда старческой "серой массе" … приспичит _ так что, – нечего на зеркало пенять, коль рожа крива (!)

    6
    170
  • EB
    Emigrants Berzins
    bory tchist
    3-го июня

    Избыток троеточий есть признак бессвязности и недоношенности мыслей. Кроме того, это может быть признаком серьезных психических отклонений.

    84
    4
  • bt
    bory tchist
    bory tchist
    3-го июня

    emigrants berzins, многоточие – чепуха, в сравнении с пророссийской говнистоcтью откровенного дебилa c латышской фамилией

    0
    53
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го июня

    А ничего что русский язык, великий и могучий, является одним из официальных языков ООН. Может кто-то в Латвии не признает ООН?!

    151
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го июня

    Хотя нет, хуже. Фашисты не требовали использование немецкого языка, расстреливали просто так.

    75
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го июня

    Так пора уже в тюрьму сажать за использование русского языка. Фашисты да и только.

    90
    4
  • bt
    bory tchist
    Алексей Зиновьев
    3-го июня

    тюрьму сажают за преступления, а за незнание государственного языка – не будет квалифицированного (a иногда и – обычного чёрнорабочего) места!

    2
    46
  • NB
    Nose Bose
    3-го июня

    конечно, люди глупые, сами не разберутся, что и как. А вот партия знает. Где-то мы это уже проходили :) Кстати, а Литве не запрещен в учебках русский язык. Ну это они у себя в "прокремлевской" Литве могут себе позволить :)

    136
    2
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