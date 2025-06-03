Более полувека мелиорация была одной из ведущих отраслей экономики в богатой внутренними водами Латвии. Осушение болот дало республике сотни тысяч гектаров плодородных земель.

В кои–то веки подкомиссия по среде, климату и энергетике Сейма вспомнила про системы водоотвода — была создана даже рабочая группа.

Не рой другому яму

Как заявил Эдгарс Пудзис, руководитель бюро спикера Дайги Миерини, у каждой реки есть несколько хозяев, ибо течет она и по сельской местности, и по городам. Регулирование всюду разное — к примеру, защитные полосы у водоемов определены только для сельских территорий. В урбанистической среде, напротив, около каждой канавы может находиться дом, что затрудняет очистку водоотвода и чревато напастями при наводнениях.

Правила гидротехнических сооружений, действующие в ЛР, старые и бюрократические — потому Кабинету министров следует их максимально пересмотреть. "Нужно изменить принцип с регулирования на бумаге к реальной среде", — считает Э. Пудзис. Ряд объектов, между прочим, принадлежит государству в лице компании, управляющей недвижимостью Министерства земледелия. "Нужно руководствоваться тем, какова проблема — а не кто собственник", — указал господин Пудзис.

Между тем ряд людей, через территорию коих проходят гидротехнические сооружения — те же самые канавы, самовольно делают их шире или глубже. Все это происходит безо всяких проектов, что впоследствии может привести к печальным результатам — достаточно вспомнить прошлогодние масштабные наводнения.

Мелиорационный кадастр указывает определенные параметры объектов, и их следует придерживаться — ведь не станем мы вдруг надстраивать этаж на доме.

Самоуправления Латвии тем временем получают финансирование в конце года по остаточному принципу. Толком потратить их нельзя — какие земляные работы в ноябре–декабре? Ну а на новый год эти средства сгорят. Поэтому рабочая группа по мелиорации предлагает создать специальный фонд. "Нам все нужно рассматривать комплексно" — ведь в одном мероприятии сочетаются и финансирование, и строительство, и природоохранные нормы.

Что такое польдер

Самым распространенным явлением эта отнятая у воды земля является в Нидерландах — там это миллионы га. В Латвии же осушенные болота, отделенные дамбами, составляют 31 108 гектаров — примерно площадь Риги. Вдвое больше земля, с которой происходит сток осушаемых земель. Наибольшее количество польдеров концентрируется вокруг реки Лиелупе, озер Бабитес и Лубанас, в Диенвидкурземском крае. Распределение по регионам: Земгале — 12, Курземе — 10, Латгале — 7, Видземе — 3.

Государственное ООО Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi (Недвижимая собственность Министерства земледелия) владеет нешуточным пакетом недвижимости — ему принадлежат 99 защитных дамб общей протяженностью 431,8 км, 40 насосных станций. Специально вокруг Рижской ГЭС возведены 8,63 км защитных дамб, наготове к паводкам 8 насосных станций. В обычное время они также ведут полезную работу — к примеру, в Томе, Огрский край, насосный объект выращивает рыбную молодь и выпускает в Даугаву.

Польдерный актив вокруг Риги в основном уже перенят самоуправлениями — Адажский, Марупский, Бабитский края обслуживают объекты надлежащим образом.

Здесь вам не Калифорния

Лига Куревска, государственный секретарь Министерства климата и энергетики, указала, что из внезапных метеорологических явлений людей в Латвии более всего волнуют дожди и паводки. С другой стороны, теплые зимы их совершенно не беспокоят — хотя кроме пользы для зверят в лесу, повышение температуры ведет к неравномерности осадков. Стихийные бедствия в июле 2024 года привели к страховым выплатам в 17 миллионов евро, кроме того, сельское хозяйство в прошлом году получило компенсации в 23 миллиона. "Заплатим мы все", — признала госпожа Куревска.

"Мы очень любим нормативизм", — продолжила госсекретарь. Однако в принимаемые документы по той же гражданской обороне зачастую самоуправления не углубляются. "Написать инструкции можно, но при кризисе ни одна инструкция не проходит испытания жизнью". К счастью, МВД поддерживает систему госрезервов, которую можно бросать в места прорывов.

Как заверила госпожа Куревска, в смысле жары мы никогда не будем жить, как Калифорния. Успокоила также тем, что наводнения не станут бурными — ведь высочайшей природной точкой ЛР является Гайзинькалнс с его 312 м.

Так что будем потихоньку перенимать опыт Голландии и сверяться при строительстве с картой наводнений — чтобы не возвести дорогую недвижимость, которую либо уничтожит, либо фатально повредит вода. Ведь сам особняк может чуточку подтопить — но у него выйдет из строя электрический кабель, а прорванная канализация нанесет ущерб и окружающим.

ГЛАВА НЕДВИЖИМОСТИ

По данным Минземледелия, недвижимой собственностью этого сельскохозяйственного ведомства, в т. ч. мелиоративными объектами, с 2024 года поставлен на пять лет управлять один член правления Марис Муйжниекс. Он окончил ЛУ по специальности "управление бизнесом". Зарплата в месяц брутто — 6390 евро, годовая премия брутто — 12 780 евро.

Кто перепишет водоотводы

Ведомство по управлению сельской недвижимостью занято сейчас, образно говоря, очисткой авгиевых конюшен. Последний раз перепись мелиорационных объектов в Латвии проводилась еще при социализме — в 1988 году.

Ориентировочно нужно перемерить 14 000 км водоотводов (только государственного значения!) — и 434 км защитных дамб. На каждый сейчас проводится "камерное обследование" (в смысле — съемок камерой). Аэрофотосъемка сочетается с аэролазерным сканированием. Для сбора данных используется бесплатная аппликация LVM GEO Mobile.

Вот только темпы изучения крайне низкие: в 2022 году — 277,43 км, в 2023 — 427,89 км, в 2024 — 514,24 км водоотводов. Необследованными остаются 12 796 км. Так что еще каких–нибудь 20 лет, и все уточнят… Только вот что сделается за этот срок с теми объектами, что обследовали первыми?

Ко всему прочему вся активность в сфере мелиорации теперь ограничена природоохранными нормами ЕС. Как сказала Л. Куревска, "если мы при рытье у берега найдем ракушку — нужно останавливать трактор!".