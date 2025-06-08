В Елгаве традиционно победил Союз зеленых и крестьян

Ведущая политическая сила в Елгаве на протяжении многих лет - Союз зеленых и крестьян (СЗК) - снова победила на выборах в самоуправление, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

СЗК, представленный председателем городской думы Андрисом Равиньшем, набрал 18,98% голосов на всех 16 избирательных участках в Елгаве.

Объединенный список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 18,52% голосов.

10,73% избирателей поддержали "Новое Единство", а 10,31% - Национальное объединение. За "Движение "За"" проголосовали 9,96%, а за Новую консервативную партию (НКП) - 7,62%.

Латвийское объединение регионов набрало 7,56 % голосов, а "Латвия на первом месте" - 6,65 %.

Остальные партии в Елгаве не преодолели 5-процентный барьер.