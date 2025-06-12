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Депутаты Сейма запретили себе и еще тысячам чиновникам ездить в Россию и Беларусь 3 822

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
LETA
Депутаты Сейма запретили себе и еще тысячам чиновникам ездить в Россию и Беларусь

Сейм в четверг принял в третьем чтении закон об ограничении мероприятий, угрожающих государственной безопасности, который предусматривает запрет на поездки в Россию и Беларусь для некоторых сотрудников органов государственного управления.

Законопроект был разработан комиссией Сейма по национальной безопасности. В том числе ездить в Россию и Беларусь не смогут депутаты Сейма.

Запрет на выезд из Латвии призван предотвратить или уменьшить угрозу национальной безопасности со стороны России и Беларуси, а также обеспечить безопасность и законные интересы тех, кто работает в государственном управлении в условиях, когда возможности Латвии по защите своих граждан ограничены.

Запрет на поездки в Россию и Беларусь распространяется на лиц, получивших специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на лиц, работающих в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, учреждениях, подчиненных соответствующим министерствам или министрам, на военных объектах, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции и таможенных служащих Службы государственных доходов.

Запрет также будет распространяться на лиц, работающих на дипломатической или консульской службе, в судебных или прокурорских органах.

К учреждениям, подчиненным Министерству внутренних дел, относятся Государственная полиция, Служба государственной безопасности, Государственная пограничная служба, Государственная пожарно-спасательная служба, Бюро внутренней безопасности, Управление по делам гражданства и миграции, Госагентство обеспечения, информационный центр Министерства внутренних дел, центр здоровья и спорта Министерства внутренних дел, поликлиника Министерства внутренних дел.

В подчинении Министерства юстиции находятся Регистр предприятий, Служба контроля за неплатежеспособностью, Государственная земельная служба, Государственное бюро судебной экспертизы, Управление мест заключения, Патентное управление, Государственная служба пробации, Центр государственного языка, Судебная администрация и администрация Гарантийного фонда алиментов.

Критическая инфраструктура Латвии состоит из объектов, функционирование которых необходимо для существования государства и обеспечения основных потребностей общества. К ним относятся, например, инфраструктура электро-, водо- и газоснабжения, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты.

Председатель комиссии Айнар Латковскис подчеркнул, что в нынешних условиях путешествовать в Россию и Беларусь крайне опасно, но, к сожалению, значительная часть общества до сих пор этого не понимает.

Запрет также будет наложен на транзит через территорию России и Беларуси. Запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям и человек получил разрешение на временный выезд из Латвии.

Нарушение запрета на выезд будет рассматриваться как самостоятельное основание для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.

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#латвия-россия #сейм латвии
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(3)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    12-го июня

    Запретите себе скоты получать НЕ ВАШИ ЗАРПЛАТЫ И ЖИТЬ ЗА СЧЁТ НАРОДА!

    13
    1
  • З
    Злой
    12-го июня

    Лично мне если скажут о каком-то запрете тут же увольняюсь сам, видно инженера- технари латвии не нужны.

    23
    4
  • З
    Злой
    12-го июня

    Работать некому, невозможно найти работников, мы годами найти не можем персонал, а они увольнять собрались, ну будут работать за налик, кому хуже?

    20
    3
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