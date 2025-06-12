Депутаты Сейма запретили себе и еще тысячам чиновникам ездить в Россию и Беларусь

Сейм в четверг принял в третьем чтении закон об ограничении мероприятий, угрожающих государственной безопасности, который предусматривает запрет на поездки в Россию и Беларусь для некоторых сотрудников органов государственного управления.

Законопроект был разработан комиссией Сейма по национальной безопасности. В том числе ездить в Россию и Беларусь не смогут депутаты Сейма.

Запрет на выезд из Латвии призван предотвратить или уменьшить угрозу национальной безопасности со стороны России и Беларуси, а также обеспечить безопасность и законные интересы тех, кто работает в государственном управлении в условиях, когда возможности Латвии по защите своих граждан ограничены.

Запрет на поездки в Россию и Беларусь распространяется на лиц, получивших специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на лиц, работающих в министерствах обороны, внутренних дел и юстиции, учреждениях, подчиненных соответствующим министерствам или министрам, на военных объектах, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, налоговой и таможенной полиции и таможенных служащих Службы государственных доходов.

Запрет также будет распространяться на лиц, работающих на дипломатической или консульской службе, в судебных или прокурорских органах.

К учреждениям, подчиненным Министерству внутренних дел, относятся Государственная полиция, Служба государственной безопасности, Государственная пограничная служба, Государственная пожарно-спасательная служба, Бюро внутренней безопасности, Управление по делам гражданства и миграции, Госагентство обеспечения, информационный центр Министерства внутренних дел, центр здоровья и спорта Министерства внутренних дел, поликлиника Министерства внутренних дел.

В подчинении Министерства юстиции находятся Регистр предприятий, Служба контроля за неплатежеспособностью, Государственная земельная служба, Государственное бюро судебной экспертизы, Управление мест заключения, Патентное управление, Государственная служба пробации, Центр государственного языка, Судебная администрация и администрация Гарантийного фонда алиментов.

Критическая инфраструктура Латвии состоит из объектов, функционирование которых необходимо для существования государства и обеспечения основных потребностей общества. К ним относятся, например, инфраструктура электро-, водо- и газоснабжения, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные объекты.

Председатель комиссии Айнар Латковскис подчеркнул, что в нынешних условиях путешествовать в Россию и Беларусь крайне опасно, но, к сожалению, значительная часть общества до сих пор этого не понимает.

Запрет также будет наложен на транзит через территорию России и Беларуси. Запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям и человек получил разрешение на временный выезд из Латвии.

Нарушение запрета на выезд будет рассматриваться как самостоятельное основание для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.