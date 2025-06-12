Срочно ищут нового председателя. Депутатам приказано успеть до Лиго

Как известно, после провала процесса подсчета голосов в отставку с поста председателя Центризбиркома подала Кристина Саулите - сегодня Сейм официально отозвал ее с должности. При этом тянуть с выбором нового председателя депутаты долго не смогут - уже через год с небольшим выборы в Сейм и второго провала допустить нельзя. Поэтому прямо сегодня президиум Сейма и фракционный совет договорились о том, что депутаты незамедлительно начинают искать претендентов на пост шефа ЦИКа. Причем, кандидатов на эту должность слуги народа должны представить до 17-го июня включительно, чтобы уже 19-го июня, на последнем перед летними каникулами заседании, можно было бы утвердить нового председателя Центризбиркома. Задача, прямо скажем, не из легких, если депутаты действительно хотят найти профессионального руководителя.