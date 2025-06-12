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Срочно ищут нового председателя. Депутатам приказано успеть до Лиго 0 285

Политика
Дата публикации: 12.06.2025
BB.LV
Срочно ищут нового председателя. Депутатам приказано успеть до Лиго

Выдвижение кандидатов должно завершиться уже 17-го июня.

Как известно, после провала процесса подсчета голосов в отставку с поста председателя Центризбиркома подала Кристина Саулите - сегодня Сейм официально отозвал ее с должности. При этом тянуть с выбором нового председателя депутаты долго не смогут - уже через год с небольшим выборы в Сейм и второго провала допустить нельзя. Поэтому прямо сегодня президиум Сейма и фракционный совет договорились о том, что депутаты незамедлительно начинают искать претендентов на пост шефа ЦИКа. Причем, кандидатов на эту должность слуги народа должны представить до 17-го июня включительно, чтобы уже 19-го июня, на последнем перед летними каникулами заседании, можно было бы утвердить нового председателя Центризбиркома. Задача, прямо скажем, не из легких, если депутаты действительно хотят найти профессионального руководителя.

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#выборы
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Эдуард Эльдаров
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