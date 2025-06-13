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Неожиданно: начат сбор голосов за роспуск Сейма Латвийской Республики 4 3220

Политика
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Неожиданно: начат сбор голосов за роспуск Сейма Латвийской Республики
ФОТО: Valsts kanceleja

Начат сбор подписей за проведение референдума об отзыве Сейма. Сбор подписей продлится с сегодняшнего дня до 3 ноября текущего года.

Чтобы сбор подписей считался успешным и состоялся референдум по отзыву Сейма, инициативу должны поддержать не менее 10% граждан Латвии с правом голоса. Это означает, что необходимо собрать 154 241 подпись.

По состоянию на вечер пятницы на портале «Latvija.gov.lv» инициативу поддержали менее 2000 человек. То есть чуть более 1% от требуемого количества.

Подписать инициативу можно на портале «Latvija.gov.lv», в присутствии — в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в органах опеки, уполномоченных на нотариальные действия, у руководителей волостей или городских управлений, а также в посольствах Латвии за рубежом, где осуществляются нотариальные действия.

Инициатором сбора подписей стала партия «Суверенная власть». Именно ее представители на прошлой неделе подалм в ЦИК предложение о проведении всенародного голосования по вопросу отзыва парламента.

Как заявили представители партии, они обратилась в ЦИК «в ответ на усиливающееся разжигание ненависти в политике и внесённые депутатами Сейма откровенно антиконституционные инициативы, направленные на запрет части жителей Латвии использовать родной язык в повседневной жизни».

Очевидно, речь идет о декларации, продвигаемой латышскими националистами.

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#референдум #сейм
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(4)
  • К
    Кайзер
    14-го июня

    Такое уже было. Если распустят - все получат "золотые парашюты"+ отпуск. И снова почти в том же составе продолжат то же самое, что и всегда.

    7
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го июня

    "начат сбор голосов за роспуск Сейма Латвийской Республики" - спросонья прочитал, пропустив слово "Сейма". И задумался...

    43
    3
  • А
    Александр
    14-го июня

    Провал сбора подписей гарантирован. Референдум не состоится. Недаром же экс-президент Левитс поднял необходимое количество подписей более чем в 15 раз. По сути практически референдумы в Латвии запрещены.

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    6
  • DT
    Dm Tr
    14-го июня

    информация про сбор голосов: atlaist.lv

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