Неожиданно: начат сбор голосов за роспуск Сейма Латвийской Республики

Начат сбор подписей за проведение референдума об отзыве Сейма. Сбор подписей продлится с сегодняшнего дня до 3 ноября текущего года.

Чтобы сбор подписей считался успешным и состоялся референдум по отзыву Сейма, инициативу должны поддержать не менее 10% граждан Латвии с правом голоса. Это означает, что необходимо собрать 154 241 подпись.

По состоянию на вечер пятницы на портале «Latvija.gov.lv» инициативу поддержали менее 2000 человек. То есть чуть более 1% от требуемого количества.

Подписать инициативу можно на портале «Latvija.gov.lv», в присутствии — в местах декларирования места жительства в самоуправлениях, в органах опеки, уполномоченных на нотариальные действия, у руководителей волостей или городских управлений, а также в посольствах Латвии за рубежом, где осуществляются нотариальные действия.

Инициатором сбора подписей стала партия «Суверенная власть». Именно ее представители на прошлой неделе подалм в ЦИК предложение о проведении всенародного голосования по вопросу отзыва парламента.

Как заявили представители партии, они обратилась в ЦИК «в ответ на усиливающееся разжигание ненависти в политике и внесённые депутатами Сейма откровенно антиконституционные инициативы, направленные на запрет части жителей Латвии использовать родной язык в повседневной жизни».

Очевидно, речь идет о декларации, продвигаемой латышскими националистами.