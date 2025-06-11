Запретят ли говорить на улицах Риги по-русски? Декларация националистов вызвала много слухов и домыслов

Преступление и наказание

Напомним: за 48 часов до основного дня голосования на муниципальных выборах в Сейм был подан проект декларации латвийского парламента «О преодолении (устранении) последствий русификации».

Именно этот документ и спровоцировал последующий скандал, когда лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов с трибуны Сейма произнес на русском, что «нас больше» и затем показал свой теперь уже ставший знаменитым жест.

Забегая вперед сообщим, что эти действия оппозиционного депутата, избранного, кстати, в Рижскую думу, будут иметь и правовые последствия – в понедельник утром Служба госбезопасности сообщила, что в отношении Алексея Росликова начат уголовный процесс по подозрению в оказании помощи России и в разжигании межнациональной розни.

Что же это за документ?

Как говорится, судебный процесс все покажет, если дело дойдет до суда, но не будем путать причины и следствие – все-таки Росликов сделал то, что он сделал, «не просто так», а в ответ на упомянутую декларацию. Вообще сам этот документ вызвал много кривотолков и домыслов в социальных сетях и в обществе в целом и прежде всего – среди русскоязычных. Кто-то уже поспешил назвать этот документ законом, который чуть ли уже не принят или скоро будет принят.

Здесь напрашиваются развернутые пояснения.

Во-первых, декларация не является законом или иным нормативным актом, уже из самого названия вытекает, что это своего рода политический манифест, который отражает политическую волю парламента или парламентского большинства, но вовсе не является обязательным для жителей страны. Поэтому даже если бы декларацию приняли, это бы вовсе не означало, что уже завтра нельзя было бы, например, говорить на улице на русском или обращаться на русском к продавцу в магазине.

Процедурные нюансы

Во-вторых, уже в самом начале этого пленарного заседания, в минувший четверг, стало ясно, что декларация по существу на данном пленарном заседании рассматриваться не будет. Поясним почему. Согласно Закону о регламенте Сейма (Kārtības rullis), декларация относится к так называемым постоянным предложениям, поскольку она была подана позже, чем нужно было для рассмотрения сразу же на пленарном заседании, и если хотя бы один депутат возражает, то тогда Декларация сразу же снимается с текущей повестки дня.

Разумеется, возражения последовали, и спикер Сейма, опять-таки согласно регламенту, предложила депутатам проголосовать за то, согласны ли они рассматривать этот документ на следующем пленарном заседании, то есть через неделю – 12 июня. «Против» рассмотрения и через неделю голосовали депутаты от «Латвия на первом месте», и многие правящие воздержались.

Таким образом, депутаты не согласились рассматривать Декларацию и 12 июня. Депутаты от партии «Стабильности!» в голосовании не участвовали, поскольку к тому моменту уже покинули зал заседаний – в знак солидарности с выдворенным из зала после упомянутого спича Алексеем Росликовым.

Поскольку дважды рассмотрение декларации было отклонено, то ее передали в профильную комиссию – по образованию, науке и культуре. Таким образом, нельзя утверждать, что Сейм принял или поддержал декларацию. Но и нельзя говорить, что ее выбросили в мусорник – она поступила в комиссию Сейма, и нельзя исключить, что глава комиссии или по своей инициативе, или под давлением авторов в лице Национального объединения, все-таки начнет ее в том или ином виде «дорабатывать». Поэтому расслабляться не стоит.

«Особенно на уровне разговорной речи...»

Что же содержится в этом документе? Документ состоит из 18 страниц – его авторы и цитируют диссидента Гунара Астру, и приводят статистические данные об этническом составе населения, и ссылаются на преамбулу к Конституции и на исторические моменты…

Но главная цель декларации – дальнейшее выкорчевывание родного для 37 процентов населения страны языка. Поскольку русский язык уже почти полностью удален из образовательного процесса (по крайней мере, из формального образования), из государственных и муниципальных структур, из публичной информации, то Национальное объединение призывает русский язык устранить из общественной (публичной жизни), «особенно на уровне разговорной речи, распространения средств массовой информации...»

Национальное объединение хочет, чтобы Сейм поручил Кабинету министров в течение трех месяцев создать специальную комиссию, которая разработает соответствующие нормативные акты.

Вероятно, Национальное объединение хочет запретить говорить на русском в публичном пространстве: на улице, в магазинах, медучреждениях, учреждениях культуры (видимо, русской театр им. М. Чехова тоже окажется под угрозой закрытия), могут быть ограничены или запрещены средства массовой информации на русском и т.п.

Хотя авторы декларации с трибуны Сейма об этом не упоминали, ссылаясь лишь на желание защитить тех латышей – прежде всего, эмигрантов, – которые не владеют русским и из-за этого не могут вернуться в Латвии и трудоустроиться. Понятно, что подобные доводы националы приводят «в надежде», что особо никто текст декларации читать не будет и поверит им на слово.

Так или иначе, но посыл Нацобъединения очевиден: в стране должна быть продолжена борьба с распространением (использованием) русского языка на всех уровнях.

«Декларация – четкий шаг к восстановлению справедливости»

«Латышский язык должен быть единственным государственным не только юридически, но и фактически, в публичном пространстве. Эта декларация – четкий шаг вперед в восстановлении исторической справедливости и создании безопасного будущего», – отметила председатель Национального объединения Илзе Индриксоне.

«Декларация послужит важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве», – говорится в пресс-релизе Национального объединения. Текст декларации эта партия призывает подписать другие национально настроенные политические организации.

Свой комментарий в социальных сетях по поводу этого документа сделала и «лицо» предвыборной кампании Национального объединения на выборах в Рижскую думу Лиана Ланга: «Любой гражданин Латвии сможет оценить, какие политические силы поддержат эту важную декларацию, и принять мудрое решение как перед выборами в самоуправления, так и в Сейм в следующем году! Дерусификация Латвии – это вопрос безопасности Латвии. События на Украине это доказывают!»

То ли еще будет!

Конечно, перед выборами даже остальные правые партии и не собирались голосовать за декларацию – зачем им своими же руками помогать конкурентам в лице Национального объединения на муниципальных выборах?

Но через год с небольшим – уже выборы в Сейм, и наверняка партия Дзинтарса-Домбравы-Индриксоне «не успокоится» и не позволит остальным парламентариям «забыть» декларацию. К тому же наверняка депутаты Нацобъединения попытаются и сразу же предложить те или иные поправки в Закон о госязыке и в другие законы, касающиеся использования иностранных (читай – русского) языка.

В общем, продолжение следует.