Baltijas balss logotype

Запретят ли говорить на улицах Риги по-русски? Декларация националистов вызвала много слухов и домыслов 12 3207

Политика
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Запретят ли говорить на улицах Риги по-русски? Декларация националистов вызвала много слухов и домыслов

Кульминацию предвыборной кампании затмила… декларация от Национального объединения, которую, в принципе, тоже можно считать неотъемлемой частью избирательной кампании.

Преступление и наказание

Напомним: за 48 часов до основного дня голосования на муниципальных выборах в Сейм был подан проект декларации латвийского парламента «О преодолении (устранении) последствий русификации».

Именно этот документ и спровоцировал последующий скандал, когда лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов с трибуны Сейма произнес на русском, что «нас больше» и затем показал свой теперь уже ставший знаменитым жест.

Забегая вперед сообщим, что эти действия оппозиционного депутата, избранного, кстати, в Рижскую думу, будут иметь и правовые последствия – в понедельник утром Служба госбезопасности сообщила, что в отношении Алексея Росликова начат уголовный процесс по подозрению в оказании помощи России и в разжигании межнациональной розни.

Что же это за документ?

Как говорится, судебный процесс все покажет, если дело дойдет до суда, но не будем путать причины и следствие – все-таки Росликов сделал то, что он сделал, «не просто так», а в ответ на упомянутую декларацию. Вообще сам этот документ вызвал много кривотолков и домыслов в социальных сетях и в обществе в целом и прежде всего – среди русскоязычных. Кто-то уже поспешил назвать этот документ законом, который чуть ли уже не принят или скоро будет принят.

Здесь напрашиваются развернутые пояснения.

Во-первых, декларация не является законом или иным нормативным актом, уже из самого названия вытекает, что это своего рода политический манифест, который отражает политическую волю парламента или парламентского большинства, но вовсе не является обязательным для жителей страны. Поэтому даже если бы декларацию приняли, это бы вовсе не означало, что уже завтра нельзя было бы, например, говорить на улице на русском или обращаться на русском к продавцу в магазине.

Процедурные нюансы

Во-вторых, уже в самом начале этого пленарного заседания, в минувший четверг, стало ясно, что декларация по существу на данном пленарном заседании рассматриваться не будет. Поясним почему. Согласно Закону о регламенте Сейма (Kārtības rullis), декларация относится к так называемым постоянным предложениям, поскольку она была подана позже, чем нужно было для рассмотрения сразу же на пленарном заседании, и если хотя бы один депутат возражает, то тогда Декларация сразу же снимается с текущей повестки дня.

Разумеется, возражения последовали, и спикер Сейма, опять-таки согласно регламенту, предложила депутатам проголосовать за то, согласны ли они рассматривать этот документ на следующем пленарном заседании, то есть через неделю – 12 июня. «Против» рассмотрения и через неделю голосовали депутаты от «Латвия на первом месте», и многие правящие воздержались.

Таким образом, депутаты не согласились рассматривать Декларацию и 12 июня. Депутаты от партии «Стабильности!» в голосовании не участвовали, поскольку к тому моменту уже покинули зал заседаний – в знак солидарности с выдворенным из зала после упомянутого спича Алексеем Росликовым.

Поскольку дважды рассмотрение декларации было отклонено, то ее передали в профильную комиссию – по образованию, науке и культуре. Таким образом, нельзя утверждать, что Сейм принял или поддержал декларацию. Но и нельзя говорить, что ее выбросили в мусорник – она поступила в комиссию Сейма, и нельзя исключить, что глава комиссии или по своей инициативе, или под давлением авторов в лице Национального объединения, все-таки начнет ее в том или ином виде «дорабатывать». Поэтому расслабляться не стоит.

«Особенно на уровне разговорной речи...»

Что же содержится в этом документе? Документ состоит из 18 страниц – его авторы и цитируют диссидента Гунара Астру, и приводят статистические данные об этническом составе населения, и ссылаются на преамбулу к Конституции и на исторические моменты…

Но главная цель декларации – дальнейшее выкорчевывание родного для 37 процентов населения страны языка. Поскольку русский язык уже почти полностью удален из образовательного процесса (по крайней мере, из формального образования), из государственных и муниципальных структур, из публичной информации, то Национальное объединение призывает русский язык устранить из общественной (публичной жизни), «особенно на уровне разговорной речи, распространения средств массовой информации...»

Национальное объединение хочет, чтобы Сейм поручил Кабинету министров в течение трех месяцев создать специальную комиссию, которая разработает соответствующие нормативные акты.

Вероятно, Национальное объединение хочет запретить говорить на русском в публичном пространстве: на улице, в магазинах, медучреждениях, учреждениях культуры (видимо, русской театр им. М. Чехова тоже окажется под угрозой закрытия), могут быть ограничены или запрещены средства массовой информации на русском и т.п.

Хотя авторы декларации с трибуны Сейма об этом не упоминали, ссылаясь лишь на желание защитить тех латышей – прежде всего, эмигрантов, – которые не владеют русским и из-за этого не могут вернуться в Латвии и трудоустроиться. Понятно, что подобные доводы националы приводят «в надежде», что особо никто текст декларации читать не будет и поверит им на слово.

Так или иначе, но посыл Нацобъединения очевиден: в стране должна быть продолжена борьба с распространением (использованием) русского языка на всех уровнях.

«Декларация – четкий шаг к восстановлению справедливости»

«Латышский язык должен быть единственным государственным не только юридически, но и фактически, в публичном пространстве. Эта декларация – четкий шаг вперед в восстановлении исторической справедливости и создании безопасного будущего», – отметила председатель Национального объединения Илзе Индриксоне.

«Декларация послужит важным юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве», – говорится в пресс-релизе Национального объединения. Текст декларации эта партия призывает подписать другие национально настроенные политические организации.

Свой комментарий в социальных сетях по поводу этого документа сделала и «лицо» предвыборной кампании Национального объединения на выборах в Рижскую думу Лиана Ланга: «Любой гражданин Латвии сможет оценить, какие политические силы поддержат эту важную декларацию, и принять мудрое решение как перед выборами в самоуправления, так и в Сейм в следующем году! Дерусификация Латвии – это вопрос безопасности Латвии. События на Украине это доказывают!»

То ли еще будет!

Конечно, перед выборами даже остальные правые партии и не собирались голосовать за декларацию – зачем им своими же руками помогать конкурентам в лице Национального объединения на муниципальных выборах?

Но через год с небольшим – уже выборы в Сейм, и наверняка партия Дзинтарса-Домбравы-Индриксоне «не успокоится» и не позволит остальным парламентариям «забыть» декларацию. К тому же наверняка депутаты Нацобъединения попытаются и сразу же предложить те или иные поправки в Закон о госязыке и в другие законы, касающиеся использования иностранных (читай – русского) языка.

В общем, продолжение следует.

Читайте нас также:
#русский язык #сейм латвии
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
1
4
0
19
0
15

Оставить комментарий

(12)
  • Лк
    Летучий корабль
    11-го июня

    Мечтайте...))) Говорил, говорю и буду говорить. И другие русские (не люблю слово "русскоговорящие") тоже.

    Мы - налогоплательщики и требуем к себе уважительного отношения!

    А вы бы, чёрт вас уже раздери, думали бы уже наконец о благосостоянии Латвии и её жителях. Нищая страна из нищих - где или умирают, или уезжают.

    А вы всё носитесь с языковой политикой, как полоумные. Не обращая внимания на экономику.

    Страна живёт в долг, но у "слуг народа" свои приоритеты.

    69
    1
  • 11-го июня

    пусть перечитают латвийскую конституцию

    77
    1
  • A
    Aleks
    11-го июня

    Из 6 членов КС 4 избираются правящей коалицией Сейма,поэтому когда два недоеврейских поца Ушаков и Цилевич втирали русским,что не надо протестовать,а они ,мол,подали иск в КС,то результат был прогнозируем и за это Ушакова не посадили ,а дали уехать в Брюссель,куда его отправили тупые же русские,которым лень было поинтересоваться составом КС. Так что Конституцию переписать-раз плюнуть.

    2
    4
  • A
    Aleks
    11-го июня

    Из 6 членов КС 4 избираются правящей коалицией Сейма,поэтому когда два недоеврейских поца Ушаков и Цилевич втирали русским,что не надо протестовать,а они ,мол,подали иск в КС,то результат был прогнозируем и за это Ушакова не посадили ,а дали уехать в Брюссель,куда его отправили тупые же русские,которым лень было поинтересоваться составом КС. Так что Конституцию переписать-раз плюнуть.

    2
    3
  • A
    Aleks
    11-го июня

    Если тут запрограммирована война,то запретят.Так же все начиналось на Украине,чтобы был повод российским хасидам и их адептам напасть на Латвию,аргументируя это якобы притеснением русских и получается,что своими действиями якобы ,,латышские националисты,,из тех же кругов,что и российские,действуют в одной связке. И слава богу,что в США отстранили демократов от власти -война была бы ещё вчера. Надеюсь,что и не будет ,а все остальное без поддержки США не сможет существовать.

    29
    11
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го июня

    Всегда знал, что национализм отличается редким скудоумием, но сейчас в этом лишний раз убедился. Давайте, уродцы, запретите русский - дайте Путину несокрушимый повод ввести танки! И можете не сомневаться, что Трамп поддержит это начинание. Я уже не говорю о том, что после отъезда русских из Латвии вы там в сеймах и думах перестанете жрать икру и вернетесь к салаке - экономика благодаря вам и так дышит на ладан. Да Путину и танков не нужно - запретит все торговые операции с Латвией, и вы всей толпой ломанётесь в Брюссель на паперть: "Подайте бывшему депутату латышского Сейма! Же не манш па сис жюр...".

    158
    2
  • Д
    Дед
    Мимо проходил
    11-го июня

    Я как раз и думаю, что это их цель, т.е. спровоцировать Россию. Проект Латвия загибается, фактически банкрот, дальше будут не довольны уже и латыши. Никаких вариантов по восстановлению экономики нет. Обвинить во всем Россию и сдаться.

    108
    3
  • AS
    Antons Sobakins
    11-го июня

    Я в музеи перестал ходить, после того как убрали экспозиции про балтийских кривичей, нас вычеркнули из истории, теперь официально этнических русских не существовало в Латвии, а у меня ведь есть генеалогическое дерево и тест днк. Получается они борются с этническими жителями, не только с приезжими из сср и не только с древними староверами приехавшими в 1659 году, а именно с этническими. Если дайдет до такого я просто в Литву перееду, там русский разрешен на гос уровне и учится даже можно на русском, хотя у них не жили даже возможно балтийские кривичи. Короче днк у них тоже н1ц1 как и у латышей, как и у меня и по факту, это очень близкая среда жизни как и в Латвии, поэтому это реально выход из ситуации и при том что литовцы работают наровне с русскими и дворниками и на других черных работах, а в Латвии большинство русских работают на грязных работах. Пускай тогда раз так нас ненавидят, заменят индусами и будут наконец счастье в их головах и останется их в итоге 500000 человек, а индусов станет в 4 раза больше. Будет второй гос язык через 20 лет английский и латышский станет со временем не нужный, как латгальский. Вот к чему всё идет.

    94
    0
  • NB
    Nose Bose
    11-го июня

    у нациков других проблем в стране нет? Кризис во всем, а они все русских выживают из страны. Ну ок, уедем мы в Германию, например. Кому от этого тут лучше станет?

    111
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Nose Bose
    11-го июня

    ...в Германию? А что такое Германия?! Через 3-4 года Германия мало чем будет отличаться от Латвии. Кстати, ни кто не собирается уезжать из Латвии, кроме латышей. Вот в этом и проблема для современной "латышской"

    75
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Nose Bose
    11-го июня

    ...в Германию? А что такое Германия?! Через 3-4 года Германия мало чем будет отличаться от Латвии. Кстати, ни кто не собирается уезжать из Латвии, кроме латышей. Вот в этом и проблема для современного "латышского государства".

    25
    0
  • З
    Злой
    11-го июня

    Говорил, говорю и буду говорить на русском, а закрытие наших СМИ, ну я и так не смотрю латвийское тв и радио не слушаю, как и на местные мероприятия перестал ходить, пофиг

    154
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 733
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 278
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 294
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 214

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 14
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 52
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 62
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 77
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 2 104
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 71
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 14
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 52
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 62

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео