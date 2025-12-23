Заявления России о возможной войне с Европой в значительной степени являются риторикой, поскольку, ведя войну в Украине, она не располагает необходимыми военными ресурсами. В то же время, в ближайшей перспективе для Европейского союза (ЕС) более серьёзные риски связаны с возможной эскалацией гибридных атак со стороны России, заявил агентству LETA преподаватель Латвийской Национальной академии обороны Янис Капустанс.

Отвечая на вопрос об усиливающемся напряжении в отношениях между Россией и ЕС, Капустанс напомнил, что после восстановления независимости стран Балтии и распада СССР ситуация была почти противоположной — у России были значительно лучшие отношения с ЕС, чем с НАТО. По его словам, в то время крупные страны ЕС, включая Германию и Францию, активно инвестировали в Россию, там работали крупные компании, и Россия была заинтересована в сотрудничестве с ЕС.

Капустанс подчеркнул, что ситуация кардинально изменилась после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году. Хотя ЕС нередко критикуют за громоздкость и бюрократизм, обусловленные наличием 27 стран-членов, он отметил, что Союз отреагировал жёстко — по мнению Капустанса, даже жёстче, чем США, — введя санкции, которые со временем были ужесточены.

Он напомнил, что ЕС планирует поэтапно отказаться от импорта российского газа: отдельные ограничения вступят в силу уже в 2026 году, а полный отказ запланирован на 2027 год, включая такие страны, как Венгрия и Словакия, которые пока продолжают закупать российский газ. Это, по его словам, свидетельствует о способности ЕС к действиям и о действенности имеющихся у него инструментов.

Капустанс также указал на влияние администрации президента США Дональда Трампа, напомнив, что с началом его работы политика США по отношению к ЕС стала «довольно недружественной», и Россия старается использовать эту ситуацию. Он отметил, что в переговорах по Украине США стараются вести диалог с Россией, параллельно взаимодействуя и с Украиной, а Европу в значительной степени отодвигают в сторону.

В качестве примера он привёл так называемый 28-пунктный план, в котором содержался пункт о восстановлении Украины за счёт средств ЕС. Это, по его мнению, означало бы ситуацию, когда США и Россия договариваются между собой, а платит ЕС, не участвуя в переговорах. Капустанс подчеркнул, что ЕС может предоставлять финансовую помощь только в случае своего участия в принятии решений, а не тогда, когда «другие решают, что Европа будет платить».

По его словам, в этих переговорах упор делается на том, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО, но допускается её возможное вступление в ЕС. При этом Капустанс напомнил, что решение о приёме в ЕС принимается не США, а институтами ЕС — Европарламентом и всеми странами-членами. Он отметил, что США могут влиять на некоторые государства ЕС, в том числе на Венгрию, которая до сих пор блокировала движение Украины в сторону ЕС, и предположил, что такие попытки продолжатся.

Он подчеркнул, что вступление в ЕС осуществляется по Копенгагенским критериям, а «козырем» США, или как сам Трамп говорит — «карты», являются их связи с рядом государств ЕС, включая хорошие отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также влияние в Польше и странах Балтии.

В то же время Капустанс подчеркнул, что в принятии решений ЕС большое влияние имеют Германия и Франция. Он отметил, что Франция в разные времена то сотрудничала с США, то конкурировала с ними, поэтому, по его мнению, французы и другие страны-основатели ЕС вряд ли позволят ситуации, когда США объявят о приёме Украины в ЕС, и это произойдёт автоматически.

По его словам, в ЕС есть и такие группы, которые не хотят видеть Украину в составе Союза. Капустанс выразил сомнение, что Украину примут в ЕС в ближайшие годы. Он подчеркнул, что процесс вступления медленный, длительный и сложный, а также обратил внимание на крупный сельскохозяйственный сектор Украины — её приём потребовал бы значительных ресурсов ЕС для поддержки украинских фермеров.

Капустанс напомнил, что ЕС пошёл навстречу Украине, быстро предоставив статус кандидата, но привёл в пример Турцию, которая также является кандидатом, но не достигла существенного прогресса на пути к вступлению. Он добавил, что в случае Украины следует учитывать и проблему коррупции, указав на сообщения о возможном нецелевом использовании средств помощи и росте благосостояния элит, хотя доказать это на 100% невозможно.

Отвечая на вопрос о текущих отношениях России и ЕС, Капустанс заявил, что Россия в настоящее время крайне негативно относится к ЕС, поскольку тот ввёл масштабные санкции. Он отметил, что не видит сигналов о готовности ЕС в ближайшее время отменить санкции против России, даже если США предложили бы отменить свои.

Он также упомянул ограничения ЕС в сфере авиации — запрет для российских самолётов использовать воздушное пространство Союза, а также другие меры. Капустанс напомнил и об инструментализации нелегальной миграции со стороны белорусского режима после фальсифицированных выборов, подчеркнув, что у ЕС есть действенные инструменты, затрудняющие положение России.

Он отметил, что объёмы торговли между США и Россией были незначительными даже до войны, в то время как географическая близость ЕС определяла иную позицию. Хотя торговля в отдельных сферах сохраняется, многие отрасли прекратили прямое сотрудничество, и санкции работают как значимый экономический рычаг. Капустанс выразил сомнение, что отношения с Россией могут быть быстро восстановлены, указав, что страны Балтии, Польша и Северные государства вряд ли заинтересованы в возвращении к прежней модели.

Говоря о перспективах на следующий год, Капустанс заявил, что Россия однозначно продолжит и усилит гибридные атаки, поскольку не способна вести открытую войну. Он подчеркнул, что предупреждения о необходимости подготовки в течение пяти лет следует рассматривать как призыв к наращиванию обороноспособности и развитию боевых возможностей.

По его словам, серьёзной региональной силой могут стать страны Балтии, Польша, Финляндия, Швеция и другие страны Севера, если они смогут объединиться. Он также отметил, что Германия, как одна из европейских держав, активно наращивает военные возможности, в частности формируя свою бригаду в Литве.