Удары Израиля по Ирану ещё не означают новую войну, но напряжённость возросла — Браже

Недавние удары Израиля по иранским ядерным объектам и другим военным целям ещё не означают автоматического начала новой войны, однако с ними напряжённость в регионе существенно возросла. Об этом в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже (Новое единство), пишет ЛЕТА.

По словам министра, Иран, безусловно, не оставит действия Израиля без ответа, однако пока нельзя предсказать, каким именно будет этот ответ.

Учитывая, что нападение Израиля, по-видимому, было хорошо подготовлено, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал его продолжение, ситуация на Ближнем Востоке не станет легче и спокойнее, отметила Браже.

Она добавила, что США отвергли свою причастность к этим ударам и в настоящее время сосредоточены на эвакуации своих граждан из зон риска. Латвия также рассматривает, что делать с дипломатическим персоналом в Израиле. Посол Латвии в Израиле сейчас находится в Латвии, а в Иране зарегистрированы лишь трое граждан Латвии, от которых пока не поступала информация.

Согласно данным на сайте МИД, посол Латвии в Иране проживает в Турции.

"По информации от [израильского] посольства, обстановка в настоящее время спокойная, паники нет, все занимаются своими делами. В Израиле пятницы вообще отличаются от других дней", — рассказала Браже, добавив, что в течение дня будет оценено, необходимо ли эвакуировать сотрудников латвийского посольства из Израиля. Однако это не так просто, учитывая закрытие воздушного пространства страны.

Как сообщалось, в ночь на пятницу Израиль нанёс удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям. По словам источника в израильских службах безопасности, в результате атак предположительно погиб начальник штаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери и высокопоставленные ядерные учёные.

Иранское государственное телевидение сообщило, что среди погибших также командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и учёный-ядерщик Мохаммад Мехди Техранчи.

Также сообщалось о взрывах в Тегеране, где возник пожар в штабе Корпуса стражей, и в Натанзе, где находится объект по обогащению урана.

Представитель израильской армии заявил, что удары были направлены "против ядерной программы Ирана и других военных целей". Удары затронули ракеты дальнего действия и объекты, связанные с ядерной программой.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль начал "целенаправленную военную операцию, чтобы устранить угрозу со стороны Ирана для выживания Израиля", и она продлится столько, сколько потребуется.

Израильский министр обороны Израэль Кац назвал удары превентивными и предупредил, что ожидается ответ Ирана с применением ракет и дронов, в связи с чем в стране объявлено чрезвычайное положение.

Израиль, Иран и соседний Ирак закрыли своё воздушное пространство для полётов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты не участвуют в израильских ударах и предупредил Иран не направлять агрессию против интересов или персонала США. Президент США Дональд Трамп созвал заседание Совета национальной безопасности.

Ранее Иран объявил о планах строительства третьего завода по обогащению урана. Это заявление прозвучало вскоре после принятия МАГАТЭ резолюции, осуждающей Иран за несоблюдение обязательств и предупреждающей о возможной передаче дела в Совет Безопасности ООН.

Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер, однако продолжает обогащать уран до высокого уровня, усиливая опасения о возможном создании ядерного оружия.

Страна возобновила ядерную программу в 2019 году после того, как США при президенте Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из соглашения 2015 года и восстановили санкции.

Переговоры о новой ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном возобновились в апреле, однако Дональд Трамп позднее заявил, что больше не уверен в достижении договорённости.