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Президент: сейчас время для серьезной работы, чтоб не допустить депортаций 6 1327

Политика
Дата публикации: 14.06.2025
LETA
Президент: сейчас время для серьезной работы, чтоб не допустить депортаций
ФОТО: president.lv

Сейчас время для серьезных дел по укреплению безопасности нашей страны, чтобы никогда не повторилась и даже не была допущена возможность повторения депортаций 14 июня, заявил в день памяти жертв коммунистического геноцида на мероприятии у мемориала "Vēstures taktīla" президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что 14 июня - один из самых суровых дней в истории Латвии. "Депортации, ходе которых более 15 000 жителей Латвии в вагонах для скота были увезены из Латвии в Сибирь, Казахстан, в обширную империю советского зла, до сих пор эхом отражаются в душе нашего народа".

Те, же, кто остался дома, годами не имели возможности узнать о судьбе уехавших. Было непонятно, было тревожно за тех, кто уехал: живы ли они, что с ними произошло. И это была еще одна страшная традиция преступного советского режима: не только репрессировать тех, кого посчитали виновными, но и не предоставлять никаких сведений их родным и близким, отметил президент.

"Но дух народа был жив. Люди вернулись. Люди рассказывали о том, что произошло. И мы продолжаем выяснять, что произошло с теми, кто не вернулся", - отметил Ринкевич, подчеркнув, что сегодня мы чтим и склоняем головы перед всеми сосланными и благодарим тех, кто рассказывает школьникам, молодым поколениям о пережитом, а также о том, что наша обязанность - сохранить историческую память.

Но и нынешнее время снова тревожно, обращает внимание президент, отмечая, что в это время нет места ни халатности, ни безответственности тогда, когда мы говорим о будущем и безопасности нашей страны.

Сегодня исполняется 84 года со дня депортации 14 июня 1941 года, когда пострадали 15 425 жителей Латвии: латыши, евреи, русские, поляки, в том числе 3751 ребенок в возрасте до 16 лет.

Во время ссылки мужчины были отделены от семей и отправлены в лагеря ГУЛАГа, где многих приговорили к высшей мере наказания, а других - к заключению в лагере.

14 июня 1941 года в Сибирь вывезли тысячи семей из Риги и окрестностей. Примерно 9300 человек, запертых в вагонах для скота, в этот день были высланы со станции Торнякалнс в долгий и мучительный путь в Сибирь, откуда мало кому посчастливилось вернуться домой после долгих лет голода, морозов, болезней и тяжелой работы.

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#депортация #эдгар ринкевич
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(6)
  • A
    Aleks
    15-го июня

    Мечта всей моей жизни -Депутаты и правительство Латвии и другие чиновники коллаборанты едут в товарном вагоне и на русском поют песню -А я еду в вагоне Воркута-Магадан.

    3
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го июня

    Кстати увезено в Сибирь было 15000 человек 80 лет назад, до сих пор льют слёзы и пилят бабки. А сейчас население уменьшается КАЖДЫЙ ГОД на 18000 тысяч уже на протяжении 30 ЛЕТ. И никто особо слёз не льёт. Так какая власть хуже? Если по факту?

    50
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го июня

    Риня про депортации русских стариков? Так их же уже депортируют. Или это другое?

    47
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    14-го июня

    Депортировать надо весь сэйм! На болота, пускай едут твари долги перед народом отрабатывают.

    55
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    14-го июня

    Заголовок - говно. Депортации начались!

    76
    3
  • lg
    lo gos
    14-го июня

    а депортация нужна, потому что зажралась свинота, боятся, чувствуют, что херню натворили.

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