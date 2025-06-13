Исполняющая обязанности руководителя посольства Латвии в Российской Федерации Даце Рутка и ее коллеги дипломаты постели сегодня московское кладбище.

Как сообщили в посольстве ЛР, в память о более чем 15 тысячах жителей Латвии, депортированных советским оккупационным режимом в Сибирь, Рутка и дипломаты возложили цветы на Донском кладбище в Москве.

Цветы также принесли и представители посольств Эстонии и Литвы.

Почему посольские работники пришли именно на Донское кладбище? Дело в том, что там находятся три могилы, где захоронен прах людей, репрессированных советской властью.

Первая могила датируется 1930-1942 годами, вторая – 1943-1944 годами, третья – 1945-1989 годами.

Здесь, в частности, покоится прах писателя Исаака Бабеля, режиссера Всеволода Мейерхольда, а также известных государственных деятелей СССР, таких как маршалы Михаил Тухачевский и Василий Блюхер.

Судя по всему, здесь же было сожжено тело наркома внутренних дел СССР Николая Ежова, и его прах оказался в одной могиле с прахом его жертв.

Фото МИД Латвии.