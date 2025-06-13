Baltijas balss logotype

Латвийские дипломаты возложили цветы на Донском кладбище в Москве 4 2132

Политика
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Фото МИД ЛР

Фото МИД ЛР

Исполняющая обязанности руководителя посольства Латвии в Российской Федерации Даце Рутка и ее коллеги дипломаты постели сегодня московское кладбище.

Как сообщили в посольстве ЛР, в память о более чем 15 тысячах жителей Латвии, депортированных советским оккупационным режимом в Сибирь, Рутка и дипломаты возложили цветы на Донском кладбище в Москве.

Цветы также принесли и представители посольств Эстонии и Литвы.

Почему посольские работники пришли именно на Донское кладбище? Дело в том, что там находятся три могилы, где захоронен прах людей, репрессированных советской властью.

Первая могила датируется 1930-1942 годами, вторая – 1943-1944 годами, третья – 1945-1989 годами.

Здесь, в частности, покоится прах писателя Исаака Бабеля, режиссера Всеволода Мейерхольда, а также известных государственных деятелей СССР, таких как маршалы Михаил Тухачевский и Василий Блюхер.

Судя по всему, здесь же было сожжено тело наркома внутренних дел СССР Николая Ежова, и его прах оказался в одной могиле с прахом его жертв.

GtTw9ANXcAAhuhW.jpg

Фото МИД Латвии.

Читайте нас также:
#латвия-россия #мид латвии
1
3
0
2
1
7

Оставить комментарий

(4)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    14-го июня

    выслать этих б ля дей дипломаток

    7
    4
  • ks
    kokorins sergejs
    14-го июня

    Лучше.в.латвию..сколько.можно.отмыть.денег.

    6
    2
  • A
    Aleks
    13-го июня

    Осталось латвийским дипломатам на могилку Лейбы Бронштейна съездить в Мексику раз уж у Тухачевского и Блюхера были и пообщаться там с Чубайсом-он там постоянно в день рожденья своего кумира .

    11
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го июня

    Надо провести эксгумацию и вынести за МКАД.

    23
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Президент призвал не маскировать любые проекты под нужды обороны
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 735
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума Эксклюзив!
Долгая дорога в думах: завершила работу самая долгая в истории Рижская дума 1 278
Браже: альянс НАТО сейчас един
Браже: альянс НАТО сейчас един 3 295
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве
Завтра коалиция Рижской думы подпишет договор о сотрудничестве 215

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 20
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 57
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 64
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 82
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 106
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 72
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 20
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 57
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 64

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео