Должны ли зарплаты должностных лиц быть доступными общественности?

Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
Несоразмерные зарплаты и надбавки государственных должностных лиц вызывают в обществе недоумение и возмущение, заявила председатель профсоюза работников образования и науки Латвии Инга Ванага в передаче TV24 «Пресс-клуб», сообщает LA.lv.

Она подчеркнула, что случаи, когда зарплаты чиновников многократно превышают зарплату депутатов Сейма или даже премьер-министра, подрывают доверие и требуют более прозрачной системы оплаты труда.

«Я думаю, искры рождаются между юридическим аспектом и вопросом общественного доверия. Если бы не было громких скандалов, случаев, когда мы видим зарплаты, премии, надбавки должностных лиц, которые, простите, сидят на трёх и более стульях… Это благодаря доступности данных и бдительности журналистов информация доходит до общества», — заявила Ванага.

По её мнению, именно поэтому общество так остро реагирует на зарплаты должностных лиц. «У меня тоже возникает вопрос — как так получается, что в министерстве у чиновника зарплата в четыре раза выше, чем у депутата Сейма? Как может быть, что у кого-то зарплата выше, чем у министра отрасли? А у кого-то — выше, чем вместе взятые зарплаты премьера и отраслевого министра?» — недоумевает Ванага.

Она считает, что необходимо найти компромисс между правом общества знать и публичностью зарплат должностных лиц, поскольку это укрепляет доверие и обеспечивает прозрачность.

Как уже сообщалось, комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлению решила подготовить и внести на рассмотрение поправки к Закону о структуре государственной власти, чтобы исключить из него требование о публичном раскрытии зарплат должностных лиц.

Депутаты приняли это решение после ознакомления с письмом Бюро омбудсмена, в котором указывалось, что норма, принятая Сеймом в ноябре прошлого года о ежемесячном раскрытии зарплат госчиновников, противоречит Конституции.

Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня считают, что публичность зарплат должностных лиц — это хорошая практика, но поддерживают более взвешенное решение.

С 1 февраля этого года вступило в силу требование Закона о структуре государственной власти ежемесячно публиковать на сайте учреждения имя, фамилию, должность и начисленную зарплату должностного лица.

Ринкевич напомнил, что прежний омбудсмен Юрис Янсонс ранее заявлял, что новое регулирование противоречит гарантированному Конституцией праву каждого человека на неприкосновенность частной жизни. Государственная инспекция данных также указывала на проблемы в новом регулировании.

