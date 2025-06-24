Ни одного Яниса в Рижской думе, но 56 в остальных 3 621

Дата публикации: 24.06.2025
BB.LV
На прошедших муниципальных выборах хотя бы один Янис был избран в 28 краевых и трёх городских думах, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, пишет ЛЕТА.

Всего в самоуправлениях Латвии избраны 56 Янисов. Шестеро из них — в думе Цесисского края, где в общей сложности избрано 19 депутатов. В думе Сигулдского края из 19 депутатов нового созыва пятеро — Янисы. Причём двое из избранных в Сигулде Янисов носят одну и ту же фамилию — Зилверс, и оба избраны от разных политических сил. В думе Валмиерского края избраны четыре Яниса, в думе Лиепаи — трое.

В свою очередь, в думах Юрмалы, Добельского, Балвского, Резекненского, Огрского, Екабпилсского, Ливанского, Баусского, Олайнского, Адажского и Саласпилсского краёв избраны по два Яниса в каждой.

Ещё в 14 краевых и двух городских думах избран по одному Янису. В 11 думах не избрано ни одного Яниса, в том числе в крупнейшей — Рижской думе, где 60 депутатов.

Имя Лига в самоуправлениях представлено значительно реже — всего избрано шесть Лиг, из которых две попали в думу Валкского края.

Как уже сообщалось, муниципальные выборы в Латвии прошли 7 июня. В общей сложности в самоуправлениях Латвии избран 731 депутат.

#выборы #лиго
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
