Чем не хороши «Младолатыши»? - Святотатство! Название одной из латвийских партий вызвало волну возмущения

По ее мнению, это является культурно-историческим святотатством и унижением национальной идентичности латышей.

Термин "Jaunlatvieši" (“Младолатыши”) в истории Латвии имеет сакральное значение, утверждает научная работинца. Это название движения латышских просветителей XIX века, таких как Кришьянис Валдемарс, Атис Кронвалдс, Юрис Алунанс и другие.

Именно они заложили основы современной латышской культуры, языка и национального самосознания. Их деятельность считается краеугольным камнем латышской нации, особенно в контексте движения национального пробуждения (Atmoda).

Во время передачи Рута Муктапавела отмечает: «Это не просто слово. Это символ нашей идентичности. Это основа наших культурных корней. А использовать его как название политической партии — это настоящая профанация».

Она также задается вопросом, как такой политический бренд вообще мог быть зарегистрирован и кто принимает подобные решения. По мнению профессора, подобная политическая манипуляция символами национального значения унижает историческую память и вводит в заблуждение избирателей.

Название партии “Jaunlatvieši” — это, по словам Муктапавелы, "болезненная и манипулятивная точка", которая открыто демонстрирует, в каком положении сегодня находится общество. Она считает, что политические силы недопустимо используют символы национальной истории для привлечения внимания или создания псевдолегитимности.