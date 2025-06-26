Baltijas balss logotype

Чем не хороши «Младолатыши»? - Святотатство! Название одной из латвийских партий вызвало волну возмущения 3 866

Политика
Дата публикации: 26.06.2025
BB.LV
Чем не хороши «Младолатыши»? - Святотатство! Название одной из латвийских партий вызвало волну возмущения

Профессор Латвийской академии культуры, член Латвийского научного совета Рута Муктапавела в передаче TV24 "Preses klubs" резко осудила использование названия “Jaunlatvieši” (“Младолатыши”) в политическом контексте.

По ее мнению, это является культурно-историческим святотатством и унижением национальной идентичности латышей.

Термин "Jaunlatvieši" (“Младолатыши”) в истории Латвии имеет сакральное значение, утверждает научная работинца. Это название движения латышских просветителей XIX века, таких как Кришьянис Валдемарс, Атис Кронвалдс, Юрис Алунанс и другие.

Именно они заложили основы современной латышской культуры, языка и национального самосознания. Их деятельность считается краеугольным камнем латышской нации, особенно в контексте движения национального пробуждения (Atmoda).

Во время передачи Рута Муктапавела отмечает: «Это не просто слово. Это символ нашей идентичности. Это основа наших культурных корней. А использовать его как название политической партии — это настоящая профанация».

Она также задается вопросом, как такой политический бренд вообще мог быть зарегистрирован и кто принимает подобные решения. По мнению профессора, подобная политическая манипуляция символами национального значения унижает историческую память и вводит в заблуждение избирателей.

Название партии “Jaunlatvieši” — это, по словам Муктапавелы, "болезненная и манипулятивная точка", которая открыто демонстрирует, в каком положении сегодня находится общество. Она считает, что политические силы недопустимо используют символы национальной истории для привлечения внимания или создания псевдолегитимности.

Читайте нас также:
#политические партии
2
2
1
0
0
5

Оставить комментарий

(3)
  • М
    Михаил
    27-го июня

    По сути, спекуляция на историческом названии, не более. По факту - помойка из бывших депутатов самоуправления, муницип. предприятий и проч., разбавленная статистами для видимости "разнообразия". У руководства этих партий цель одна - набить карманы. :)

    1
    0
  • Д
    Дед
    26-го июня

    Это те, которые на основе латгальского придумали искусственный латышский язык?

    4
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го июня

    Ну и где эти младолатыши образование получали? Никак в городе Санкт-Петербурге?

    24
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 483
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 5
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 8
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 20
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 25
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 34
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 42
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 5
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 8
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео