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Спасибо, что живой - в Елгаве сместили с поста мэра «политического аксакала» 0 632

Политика
Дата публикации: 01.07.2025
LETA
Спасибо, что живой - в Елгаве сместили с поста мэра «политического аксакала»
ФОТО: LETA

Сегодня председателем Елгавского городского совета был уверенно избран политик партии «За» Мартиньш Дагис, который сменит на этом посту политика Союза зеленых и крестьян (ZZS) Андриса Равиньша.

Равиньш, 1955 года рождения, еще в конце советской эпохи был избран депутатом Совета народных депутатов района, а в 2001 году году он занял пост председателя городского совета, который занимал до местных выборов этого года и на момент смены был самым долголетним руководителем местного самоуправления в Латвии.

На пост мэра Елгавы были выдвинуты два кандидата — адвокат Дагис и Андрей Пагор. За Дагиса проголосовали 11 депутатов, воздержались Равиньш, Пагор, Максим Галкин и Валентина Кудрявцева (последние четверо - "Суверенная власть - объединение "Младолатыши"). За Пагора проголосовали только три депутата от партий «Суверенная власть» и «Ассоциация молодых латышей» — Пагорс, Галкинс и Кудрявцева, 11 депутатов выступили против кандидатуры Пагора, Равиньш воздержался.

В своем выступлении перед голосованием Равиньш заявил, что перед выборами в местные органы власти главным лозунгом политических сил было «Убрать Равинша». Равинш заявил, что «слава Богу, остался жив», но в голосовании по избранию председателя совета он решил воздержаться и не голосовать ни за одного из кандидатов.

Кк известно, в Елгаве несколько политических сил договорились о создании коалиции, выдвинув Дагиса кандидатом на пост мэра.

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#елгава #дума #выборы мэра
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