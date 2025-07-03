Мэр Огре решил создать себе бюро, чтобы не общаться с жителями напрямую

Общество гражданского сотрудничества и развития Огрского края категорически возражает против создания бюро председателя думы и введения новых оплачиваемых штатных единиц для сотрудничества с советами жителей, сообщает LETA.

Это предусматривают разработанные поправки к положению самоуправления Огрского края, переданные на общественное обсуждение.

По мнению общества, такое решение является нецелесообразным, неприемлемым и непонятным в условиях, когда на государственном уровне ищутся более эффективные и экономные решения в рамках пересмотра бюджета, в том числе для перераспределения средств на приоритетные направления – укрепление безопасности и обороны.

Общество напоминает, что в среду, 2 июля, президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Евикой Силиней ("Новое Единство") выразил мнение, что при подготовке бюджета на следующий год правительству необходимо пересмотреть функции госучреждений и сократить бюрократию. Это касается не только министерств, но и подведомственных учреждений, и самоуправления также должны действовать ответственно, подчеркнул президент.

По мнению общества, поправки к положению самоуправления свидетельствуют о непродуманном и ненужном расширении административного аппарата, что не только является расточительством публичных финансов, но и свидетельствует о непонимании приоритетов управления. Создание бюро мэра, целью которого является организация сотрудничества с советами жителей, с прямым подчинением председателю и оплачиваемыми работниками – это практика, не соответствующая принципам хорошего управления и представляющая опасность, поскольку отвлекает внимание от реальных потребностей жителей и принципов демократии. Такая бюрократическая структура в настоящий момент не имеет прозрачного определения, ясных целей деятельности и механизмов обеспечения общественного представительства и контроля эффективности.

Это создаёт реальный риск, что бюро станет очередным "запасным аэродромом" для найма лояльных руководству думы лиц. Деятельность такого бюро может быть политически ангажированной, непрозрачной и неподконтрольной обществу, что ослабит, а не укрепит участие жителей и местную демократию, предупреждает общество.

Закон о самоуправлениях предусматривает, что обеспечение общественного участия – это обязанность самоуправления, вытекающая из его сути и функций. Выполнение задач по участию нельзя передавать узким, политически подчинённым структурам, а необходимо обеспечивать в широком и открытом процессе с участием общества в рамках существующих институциональных форм, как это успешно делают другие самоуправления Латвии.

Общество призывает Огрскую думу отказаться от создания бюро председателя и вместо этого разработать чёткие и открытые управленческие решения, которые укрепляют участие жителей и принципы хорошего управления: прозрачность, ответственность и вовлечённость общества.

Общество призывает самоуправление найти возможности для обеспечения осмысленного участия жителей и сотрудничества с советами жителей и организациями гражданского общества, используя уже существующие структуры самоуправления, усиливая прозрачность, эффективность и вовлечённость в рамках действующих механизмов.