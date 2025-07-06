Министров по осени считают: почему может развалиться правительство Латвии

По мере приближения предвыборной кампании атмосфера во власти накаляется. Все политические наблюдатели, да и сами участники политического процесса — и от коалиции, и от оппозиции — признают: бюджет–2026 будет самым сложным за последние минимум 5 лет.

Самый сложный бюджет и минус один депутат

Даже принятие бюджетов в годы ковидной пандемии не идет ни в какое сравнение с предстоящим принятием бюджета на следующий год. В период ковида, во–первых, как ни странно, экономика росла, во–вторых — Евросоюз позволял плодить долги и "греть" экономику, а в–третьих — не было войны и связанных с этим последствий, включая решение резко увеличить военный бюджет…

Мало того, что сам бюджет–2026 доставляет и еще доставит массу проблем, так еще и ситуация в коалиции ухудшается, как говорится, день ото дня. Напомним, что перед началом парламентских каникул стало известно, что ряды сеймовской фракции "Прогрессивные" покинула депутат Скайдрите Абрама.

Да, теоретически можно допустить, что С. Абрама будет по важным для правительства вопросам голосовать вместе с правящими. Но пока такое решение теперь уже независимый депутат не озвучивала, и, стало быть, на сегодняшний день у коалиции в Сейме минимальный перевес в 51 голос из 100.

При этом самих коалиционных депутатов только 49 — фактически правящие "держатся" на двух голосах независимых депутатов: Игоря Раева и Олега Бурова.

Все предыдущие попытки правящих "расширить коалицию", в том числе путем раскола в рядах правой оппозиции, не увенчались успехом. Уже и на предыдущих сессиях парламента оппозиция умело "срывала кворум", если вдруг на каком–то пленарном заседании у правящих по болезни или из–за командировки отсутствовала парочка депутатов…

Очевидно, что этой осенью "срыв кворума" при рассмотрении очень спорных законопроектов будет еще более частым.

А тут еще и "половой вопрос"!

Но беда не приходит одна: к "потере" голоса добавилось и обострение идеологических противоречий. На последнем пленарном заседании весенней сессии Сейма депутаты от Союза зеленых и крестьян поддержали поправки в Конституцию от партии "Латвия на первом месте" о том, что государство признает только два пола — мужской и женский, и не поддерживает, не способствует появлению различных искусственных полов.

И хотя речь шла еще не о принятии поправок, а лишь о том, чтобы передать их на рассмотрение в комиссию Сейма, "Прогрессивные" обвинили "зеленых крестьян" в нарушении коалиционного договора — мол, они посмели проголосовать за инициативу оппозиции. Хотя всем понятно, что ничего "крамольного" партия "Латвия на первом месте" не предлагала — лишь зафиксировать неоспоримый факт, что имеются только два пола.

При этом всем сторонам этого "спора" известно, что все равно конкретные поправки приняты НЕ БУДУТ, поскольку изменения в Конституцию можно внести, если их поддерживает конституционное большинство депутатов — то есть минимум 67 человек. Такого большинства у сторонников поправок нет.

На коалиционном совете, по слухам, "прогрессивные" и "зеленые крестьяне" обменялись резкими репликами и в ситуацию пришлось вмешаться премьеру. Усилиями Эвики Силини пожар удалось потушить. До следующего раза…

В духе хамасовской пропаганды

Впрочем, можно считать, что этот "следующий раз" уже наступил. Во вторник, прямо в момент встречи министра иностранных дел Байбы Браже ("Новое Единство") со своим израильским коллегой в Риге партия "Прогрессивные", за подписью председателя сеймовской фракции Андрея Шуваевса, выпустила публичное заявление с призывом "ясно осудить осуществляемые правительством Израиля нарушения прав человека в отношении гражданского населения Палестины". Заявление является лучшим образчиком палестинско–хамасовской пропаганды.

Во–первых, сектор Газа не имеет никакого правового статуса, равно как и Палестинская автономия не является государством. Во–вторых, при этом "прогрессивные" не посчитали возможным осудить удержание хамасовскими террористами заложников — как живых, так, увы, уже мертвых.

Понятно, что подобное заявление "прогрессивных" не обсуждалось на коалиционном совете и подобная позиция входит в диссонанс с позицией главного стратегического союзника Латвии — США. Едва ли глава МИДа Байба Браже была рада созданному "прогрессивными" фону ее переговоров с министром иностранных дел Израиля.

"Публичная риторика "прогрессивных" по поводу министра иностранных дел Байбы Браже и позиция по урегулированию в Газе мне непонятна, поскольку до сих пор, когда этот вопрос рассматривался в правительстве или в коалиции, "прогрессивные" никаких возражений не высказывали", — заявила премьер Эвика Силиня.

На пороге принятия жестких решений

Да, маловероятно, что "ближневосточный вопрос" "в одиночку" может потопить правительственную лодку, но это все отравляет общую атмосферу в правительстве перед принятием очень сложных политико–экономических решений. А тут еще и спад в экономике, и необходимость покуситься на благосостояние важной части электората — чиновников…

Примечательно, что "прогрессивные" уже выразили тревогу по поводу некоторых прозвучавших из уст премьера идей, как и на чем сэкономить бюджетные средства. Но реальность такова, что резать расходную часть все равно придется, равно как и придется принимать "меры солидарности" в виде замораживания роста зарплат в госуправлении и т. п.

В ожидании горячей осени

В общем, политическая осень обещает быть очень горячей. И если так дальше пойдет, то премьеру Силине и другим руководителям "Нового Единства" предстоит приложить массу усилий, чтобы стабилизировать ситуацию в коалиции и расширить ее поддержку депутатами Сейма — опять–таки, к примеру, за счет независимых депутатов. Кстати, в нынешнем Сейме уже 8 независимых депутатов, и, как говорится, еще не вечер…

Уже в октябре следующего года — парламентские выборы, и очевидно, что по мере их приближения каждая из правящих партий будет пытаться как–то более ясно и жестко обозначать свою позицию по тому или иному вопросу. Это делает жизнь премьера еще более напряженной.