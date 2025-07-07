Baltijas balss logotype

Почему депутаты об этом ничего не знали?! Оппозиция требует пояснить «кадровое решение» президиума Сейма 1 1082

Дата публикации: 07.07.2025
Почему депутаты об этом ничего не знали?! Оппозиция требует пояснить «кадровое решение» президиума Сейма

Уже после каникул президиум парламента принял беспрецедентное решение - назначить при посольстве Латвии в Вашингтоне представителя Сейма по взаимодействию с Конгрессом США.

Депутаты оппозиционной сеймовской фракции "Латвия на первом месте" сегодня направили срочный запрос спикеру Сейма Дайге Миерине и остальным членам президиума Сейма с просьбой пояснить, кто является автором идеи создания такой должности, с кем проводились консультации и какими нормативными актами руководствовались члены президиума Сейма, придумывая новую должность.

Кроме того, оппозиционные депутаты хотели бы знать, на основании какого пункта бюджета Сейма президиум решил, что можно потратить на финансирование представителя в Вашингтоне до 30-го июня 2026-го года 220 тысяч евро?!

Депутаты от оппозиции также просят пояснить, почему о такой инициативе не были информированы все депутаты Сейма!

Многие оппозиционные политики недоумевают: у Латвии в Вашингтоне есть посольство и в обязанность его дипломатов входит поддержание контактов со всеми ветвями американской власти - с Белым Домом, с парламентом (Сенатом и Конгрессом), с Госдепом... Зачем нужен еще какой-то отдельный чиновник от Сейма?!

#оппозиция
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    прям как дети !!! человек уже чемоданы пакует - государство ему оплатит несколько лет отдыха в Вашингтоне !!!каникулы Бонифация ,если говорить как оно есть !!!

    55
    0

