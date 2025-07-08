Baltijas balss logotype

«Нервничать на кухне еще рано...» Эксперт о возможности нападения на НАТО

Политика
Дата публикации: 08.07.2025
Фото - APPC

Фото - APPC

Исследователь уверена: все силы России сейчас сконцентрированы на украинском направлении.

Исследователь центра исследований восточно-европейской политики Элина Вроблевска в интервью ТВ-24 призвала не преувеличивать возможность масштабного нападения России на НАТО. "Сейчас, пока идет война на Украине, России нет такой возможности. Нервничать на кухне, если захочется, мы сможем тогда, когда наступит мир в Украине. И то России еще понадобится время, чтобы перегруппироваться", - отметила эксперт.

В свою очередь, майор Земессардзе Янис Слайдиньш подчеркнул, что безопасность Европы решается на поле боя в Украине и украинцы рассчитывают, что Запад предоставит им всю необходимую помощь для того, чтобы Украина могла эффективно сражаться.

#война на украине
Эдуард Эльдаров
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го июля

    Какой то майор всерьёз рассуждает о глобальных проблемах? Это даже не смешно.

    7
    1
  • Е
    Ехидный
    8-го июля

    такое ощущение , что все эти политологи просто уговаривают и умоляют Россию напасть на НАТО !!! а Путин ,сцука такая , их не слушает !!!

    32
    3
  • К
    Кайзер
    Ехидный
    8-го июля

    Возможно это из-за того, что Запад тонет в долгах. А война - это форс мажор.

    3
    0
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 484
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1175

Видео