Исследователь центра исследований восточно-европейской политики Элина Вроблевска в интервью ТВ-24 призвала не преувеличивать возможность масштабного нападения России на НАТО. "Сейчас, пока идет война на Украине, России нет такой возможности. Нервничать на кухне, если захочется, мы сможем тогда, когда наступит мир в Украине. И то России еще понадобится время, чтобы перегруппироваться", - отметила эксперт.

В свою очередь, майор Земессардзе Янис Слайдиньш подчеркнул, что безопасность Европы решается на поле боя в Украине и украинцы рассчитывают, что Запад предоставит им всю необходимую помощь для того, чтобы Украина могла эффективно сражаться.