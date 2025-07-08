За год с небольшим до выборов в Сейм и лидеры правящих партий начинают понимать, что... "дальше так жить нельзя". Коалиционные дисциплина и солидарность - это все, конечно, хорошо, но в этом "общем хоре" можно и выборы проиграть. В общем, у премьерской силы - "Нового Единства" , - наступают тяжелые времена: партнеры больше не будут "молча" соглашаться с теми или иными радикальными инициативами партии Силини. Прежде всего роль внутренней оппозиции будут играть "зеленые крестьяне", которые спинным мозгом чувствуют, что... могут лишиться избирателей из-за потери своей идеологии и четкой позиции по принципиальным политическим вопросам.

Избиратели Союза зеленых и крестьян и так уже запомнили поддержку этой партией Стамбульской конвенции и бесхребетность в ряде других важных для консервативного сельского избирателя вопросах. Лимит на "молчание" эта партия уже исчерпала. И это только закономерно, что именно "зеленые крестьяне" сегодня подняли бунт на корабле - сперва резко выступили против намерений контролировать взносы наличных на сумму от 750 евро, а затем и раскритиковали идею вывода на биржу акций "Латвияс валстс межи", Латвэнерго и других стратегических предприятий. По слухам, состоялся даже телефонный разговор между Эвикой Силиней и лидерами "зеленых крестьян" - последние дали понять премьеру, что в таком виде план минфина по выводу госпредприятий на биржу не поддержат.

Скорее всего, главе правительства придется притормозить и с жестким контролем доходов латвийцев и с частичной приватизацией госпредприятий. Но ясно одно: ситуация в правящей коалиции продолжит ухудшаться. Особенно на фоне экономического кризиса и проблем с составлением бюджета. То ли еще будет!