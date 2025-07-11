Baltijas balss logotype

МИД озабочен: почему не все получили «президентское уведомление?» 4 1560

Политика
Дата публикации: 11.07.2025
BB.LV
МИД озабочен: почему не все получили «президентское уведомление?»
ФОТО: LETA

Информационный центр МИД анализирует причины, по которым в четверг вечером ряд адресатов не получили уведомления сотового вещания.

Информационный центр Министерства внутренних дел (МВД) совместно с техническими разработчиками системы начал анализ ситуаций, в которых уведомления по технологии сотового вещания не достигли получателей, сообщили агентству ЛЕТА в ведомстве.

В четверг вечером впервые были разосланы уведомления системы сотового вещания государственного уровня.

Предупреждение было распространено на основании объявленного Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждения оранжевой степени о надвигающихся опасных погодных условиях.

В целом система работала в соответствии с задуманным и значительное число жителей получило предупреждение своевременно. При этом были выявлены и такие случаи, когда уведомление не поступило, хотя человек находился в зоне предупреждения. Эти наблюдения подтверждают необходимость дальнейшего улучшения системы для обеспечения лучшего покрытия и надежности при последующих рассылках предупреждений.

"Будем работать над тем, чтобы в дальнейшем система раннего оповещения информировала каждого человека. Призываю всех жителей регулярно заботиться об обновлении операционной системы своих мобильных устройств, так как это является важным условием для того, чтобы получать такие сообщения в будущем", - заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Как сообщалось, с 1 июля в Латвии введено сотовое вещание как решение для оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. С помощью сотового вещания жители оповещаются о таких потенциальных угрозах, как опасные погодные условия, наводнения, утечка химических веществ, розыск опасных лиц, а также о пропавших детях и других происшествиях.

Сотовое вещание предусматривает несколько типов раннего оповещения - красные, оранжевые и желтые предупреждения. Также будут передаваться сообщения о пропаже детей, предупреждения об окончании опасности и учебные предупреждения.

Уведомления по сотовому вещанию не являются SMS-сообщениями. На мобильных телефонах уведомления должны появиться в специальном формате с другим сигналом, их нельзя изменить или переслать на другие телефоны. Эти уведомления отличаются от обычных текстовых сообщений, электронных писем и сообщений в социальных сетях, поскольку они встроены как отдельная функция.

Как пояснили в МВД, сотовое вещание работает как радио - оно не предусматривает обратной связи с получателем и не мешает обычному общению. Уведомления бесплатны и не требуют предварительной регистрации, подписки или SIM-карты. Уведомление поступает, когда мобильный телефон находится в зоне приема определенной вышки сотовой связи.

Мобильные телефоны должны получать уведомления независимо от абонентского статуса, если они находятся в зоне действия мобильных сетей, в том числе телефоны туристов, трудовых мигрантов, студентов и других групп людей, находящихся в Латвии. Поскольку технология сотового вещания используется во всем мире уже много лет, уведомления доступны и на кнопочных телефонах, если производитель предусмотрел такую возможность.

Уведомления распространяются на латышском языке, в некоторых случаях могут сопровождаться переводом на английский. Получение и отображение уведомлений на смартфонах обеспечивается разработчиками соответствующей операционной системы. Пользователи телефонов должны учитывать, что на устройствах "Android" заголовки уведомлений будут отображаться на латышском языке только в том случае, если доступен и активирован пользовательский интерфейс на латышском языке.

На устройствах "Apple" в настоящее время нет полноценного интерфейса на латышском языке, поэтому заголовки уведомлений будут отображаться на английском или выбранном пользователем - например, на русском, - языке.

Наряду с сотовым вещанием в Латвии продолжат работать и другие системы раннего оповещения - сирены, приложение "112 Latvija". В следующем году для оповещения граждан может быть введена спутниковая система.

В прошлом году информационный центр МИД заключил договор с победителем конкурса ООО "Meditec" на пополнение системы раннего предупреждения технологией клеточного вещания.

Стоимость проекта по внедрению сотового вещания составила 3,4 млн евро, из них 2,9 млн евро - финансирование Европейского фонда регионального развития. По информации "Firmas.lv", "Meditec" в 2023 году работало с оборотом 4,725 млн евро, а прибыль компании составила 508 019 евро. Компания зарегистрирована в 1995 году, ее основной капитал составляет 2828 евро. Владельцами "Meditec" являются Мартиньш Силс (66,34%) и Марис Звиргздиньш (33,66%).

Читайте: «Шок и оторопь!» Можно ли отключить «президентское уведомление» на телефон в Латвии?

Читайте нас также:
#латвия
1
1
2
4
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    11-го июля

    А почему именно,,президентское уведомление? Если часто упоминать ишака,то он почувствует себя Пиз .той лошадью?!😎(Узбекская народная мудрость)

    20
    4
  • AK
    Anton Kvaskov
    Aleks
    11-го июля

    Как осла не наряжай,все равно конем не станет. Приветствую братишка!

    13
    5
  • З
    Злой
    11-го июля

    Не нуждаюсь в ваших уведомлениях, свои проблемы решу сам, должна быть возможность не получать всякое на свой телефон!!!!!!

    25
    7
  • К
    Кайзер
    Злой
    11-го июля

    Кстати да. Есть же закон запрещающий спам рассылку. Лично мне это не нужно и не интересно.

    25
    6
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 485
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1175

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 15
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 18
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 27
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 31
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 44
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 53
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 15
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 18
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео