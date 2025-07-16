«Они двигаются к политическому самоубийству». Оппозиционный депутат рисует мрачные перспективы

Лидер оппозиционного Объединенного списка в Сейме Эдгарс Таварс в интервью ТВ-24 выразил уверенность, что нынешнее правительство "не вытянет" страну из болота. Депутат напомнил, что экономический спад продолжается и будет только усиливаться, а тут еще и рост инфляции... При этом никаких идей у правительства нет, попытка обуздать цены на продукты питания тоже провалилась... "Нынешние правящие партии, не желая расширять коалицию и не желая менять курс, движутся к политическому самоубийству", - предупредил Эдгарс Таварс.