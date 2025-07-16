Baltijas balss logotype

«Они двигаются к политическому самоубийству». Оппозиционный депутат рисует мрачные перспективы 3 1028

Политика
Дата публикации: 16.07.2025
«Они двигаются к политическому самоубийству». Оппозиционный депутат рисует мрачные перспективы

Эдгарс Таварс считает, что больше ждать нельзя - необходимы широкая коалиция и новое правительство.

Лидер оппозиционного Объединенного списка в Сейме Эдгарс Таварс в интервью ТВ-24 выразил уверенность, что нынешнее правительство "не вытянет" страну из болота. Депутат напомнил, что экономический спад продолжается и будет только усиливаться, а тут еще и рост инфляции... При этом никаких идей у правительства нет, попытка обуздать цены на продукты питания тоже провалилась... "Нынешние правящие партии, не желая расширять коалицию и не желая менять курс, движутся к политическому самоубийству", - предупредил Эдгарс Таварс.

#оппозиция
    Aleks
    17-го июля

    Да начхать им всем на политическое самоубийство.Разворованная,разграбленная страна и украденные за годы ,,независимости ,,миллиарды -это главное.Можно объявить фирму ,,Латвия,,банкротом и уйти на покой. Но это вряд ли Высосут страну до последнего,пока есть ,что брать .Да и время ещё есть.А потом и войну можно замутить . Вы забыли или не знаете,кто правит Латвией? Очнитесь,болезные...👽

    Дед
    16-го июля

    Нужно менять приоритеты государства, поэтому никто из латышских партий не вытянет из кризиса государство. А так, как, латышские партии власти не отдадут, государство в данной формации обречено. Так и будет Латвия телепаться, пока не докатится до состояния 90-х, когда будет разваливаться госуправление.

    Жан-Марко Фердыщенко
    16-го июля

    Надо думать Таварс знает как всё исправить? Или просто хочется к кормушке? А то нечестно…

Видео