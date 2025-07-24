Эксперты скептически оценивают желание правительства выкупить у шведов Tet и LMT

Выкупом будут заниматься принадлежащие государству Latvenergo и LVRTC (Latvijas valsts radio un televīzijas centrs). По мнению независимых экспертов, будущая сделка — не самое лучшее решение. Компании следует вывести на биржу.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Крайне важно, чтобы дальнейшие переговоры и сделка проходили корректно с обеих сторон, с уважением к инвесторам, чтобы не был подорван инвестиционный климат.

Структура сделки — вопрос второстепенный. Гораздо важнее то, как компании будут позиционированы в будущем, чтобы раскрыть их потенциал роста. Иначе говоря, важно, чтобы они не оставались в государственной собственности, а были выведены на биржу.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Разногласия между латвийскими и шведскими инвесторами по поводу стратегии совместных связных компаний продолжаются еще с 90–х годов. Латвия хочет, чтобы это были технологические компании с региональными или даже глобальными амбициями, тогда как шведская сторона хочет сосредоточиться на латвийском рынке.

Если совладельцы компаний не могут договориться, уход одной стороны — разумное решение. Очень важно прекратить ситуацию, когда из–за разногласий государства и Telia затруднено принятие стратегических решений. Телекоммуникационные системы являются одной из ключевых инфраструктурных составляющих, а обе компании — важные партнеры для других латвийских предприятий, прежде всего в области электроники, где Латвия специализируется на производстве систем связи.

Если государство усилит влияние в этих компаниях, это может способствовать развитию телекоммуникационного сектора и, соответственно, других отраслей экономики. Объединение компаний дало бы значительные преимущества с точки зрения эффективности.

Пока неизвестно, согласится ли шведская сторона продать свои доли. Думаю, даже в случае удачного исхода это будет длительный процесс — первое предложение, скорее всего, будет отклонено, начнутся торги.

В случае создания объединенной телекоммуникационной компании это была бы лучшая возможность наконец–то вывести государственные предприятия на биржу, ведь в современном мире государству не обязательно заниматься бизнесом в области связи.

Карлис Пургайлис, экономист:

— В нынешних условиях латвийский бюджет не позволяет брать на себя новые расходы, поэтому правительство ищет альтернативные пути финансирования возможного выкупа долей Tet и LMT. Однако остаются открытыми ключевые вопросы — действительно ли этот выкуп необходим, какова будет стратегия развития и стоит ли реализовывать его именно сейчас, учитывая напряженную ситуацию в госфинансах.

Несмотря на нынешние сложности в коммуникации между акционерами, опыт показывает, что присутствие частного акционера в госпредприятии способствует эффективности бизнеса, улучшает корпоративное управление и снижает искажения свободного рынка.

Таким образом, передача 100% долей Tet и LMT в руки государства — не самое удачное решение. Такой шаг допустим лишь как временный этап с последующим частичным выводом объединенной компании на биржу или привлечением стратегических и финансовых инвесторов.

Оценивая публичные сигналы от Telia, можно предположить, что шведская компания попытается воспользоваться заинтересованностью Латвии и продать свои доли с премией к рыночной цене. Какова будет эта премия и стоит ли вообще Латвии ее платить — вопрос остается открытым.