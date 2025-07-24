Граната под бюрократа: правительство Латвии готовит спецгруппу по борьбе с формалистами и волокитчикам

Правительство перед уходом в двухнедельный отпуск подвело итоги активной борьбы с бюрократией. Отчет подготовила группа действий, созданная премьером почти четыре месяца назад.

Четыре месяца борьбы

Особенность этой группы в том, что в нее наряду с чиновниками вошли и представители неправительственных организаций, причем они даже были в большинстве, а президент Латвийской торгово–промышленной палаты Айгарс Ростовскис стал заместителем руководителя этой группы.

Борьбу с бюрократией власти затеяли, разумеется, не от хорошей жизни — экономика в упадке, финансы поют романсы и уменьшение бюрократии (сокращение административных процедур) призвано оживить экономику, способствовать притоку инвестиций (к примеру, в строительство) и таким образом увеличить финансовые поступления в казну.

Рабочая группа вышла со своим 21–м предложением по уменьшению бюрократии. Министерства со своей стороны тоже начали фонтанировать идеями на предмет снятия административных препон. Так, почти 4000 предприятий больше не должны представлять квартальный отчет об обороте в Центральное статистическое управление (ЦСУ). Значительно облегчен процесс регистрации предприятий для большинства субъектов права.

Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности обеспечен доступ к данным пациентов, находящимся на портале э–здоровья, в том числе заключениям врачей и результатам лабораторных исследований, тем самым облегчив подготовку направления врачам. Самое же главное — самим пациентам больше не нужно заниматься сбором документов.

Упрощается и порядок получения услуг в Дирекции безопасности дорожного движения: например, при регистрации нового транспортного средства больше не нужно подавать сертификат соответствия в бумажном формате.

Внесены поправки в правила, которые теперь позволяют Судебной администрации по собственной инициативе возвращать произведенные лицами платежи, если обнаружена ошибка в платеже или платеж в установленный срок не использован.

Проще и быстрее

Для снижения бюрократического и административного бремени подготовлены поправки к ряду законов: о квартирной собственности, о поддержке безработных и ищущих работу, о социальном предприятии и о заявлениях. В ряде учреждений уже сейчас пересмотрена практика рассмотрения заявлений — сокращены сроки предоставления ответов, а также пересмотрено и упрощено их содержание.

Заметно упрощен процесс получения поддержки госагентством ALTUM, особенно для получения финансирования до 100 тысяч евро. Облегчена процедура рассмотрения заявок на поддержку от крупных коммерческих обществ, а также введен основанный на рисках подход, предусматривающий — чем ниже риск клиента, тем меньше объем исследований. То есть от клиентов требуется меньший объем документов и клиенты обслуживаются быстрее. Большинство учреждений также ввели или совершенствуют электронные услуги для предпринимателей.

В информационном докладе, представленном правительству, говорится и о том, что министерствам поручено провести аудит с целью выявления ненужных (излишних) бюрократических процедур.

Строить быстрее и дешевле

Министерство экономики недавно обобщило то, что удалось сделать в деле уменьшения бюрократии в строительстве. Упрощен процесс получения разрешений на строительство, устранено дублирование строительных актов, более не обязателен надзор за соблюдением авторских прав — за исключением объектов, являющихся памятниками культуры. Облегчен процесс контроля и оформления документов на строительство промышленных объектов. В министерстве уверяют, что все эти изменения позволят не только ускорить процесс начала строительства, но и сделают этот процесс дешевле для тех, кто развивает строительные проекты.

Будем объективны: само желание властей уменьшить бюрократию — это уже позитивный сигнал. Но очевидно, что уменьшать бюрократию нужно быстрее и решительнее. Перейти от слов к конкретным делам (подготовка соответствующих поправок в законы и т. п.) в борьбе с бюрократией неоднократно призывал и президент.

Спецруководитель для спецгруппы

Что же касается группы действий, созданную премьером, то ее предлагается расширить — в частности, за счет привлечения экспертов в разных сферах, включая банковскую и иностранных инвесторов.

Правящие пришли к выводу, что группу по борьбе с бюрократией должен возглавить "освобожденный" бюрократ, то есть чиновник госуправления или временное должностное лицо, а именно — парламентский секретарь, который будет заниматься исключительно обузданием бюрократии.

Вчера в кулуарах власти начали циркулировать слухи, что спецгруппу по борьбе с бюрократией может возглавить парламентский секретарь премьера Карина Плока.

Не пора ли действовать решительно?

Подчеркнем: созданная в конце марта спецгруппа занимается исключительно уменьшением бюрократических процедур и устранением дублирования функций. В задачу этой группы не входит ни оптимизация (объединение или сокращение министерств, ведомств, госпредприятий), ни сокращение бюджетных расходов — этим заняты сами министерства.

Заметим, впрочем, что и на этом направлении — уменьшения бюджетных расходов — пока все делается медленно и политики на сегодняшний день не готовы прибегнуть к хирургическим методам. А именно: к объединению министерств и госпредприятий, к сокращению числа работников госуправления. На данный момент власти психологически лишь готовы к тому, чтобы заморозить рост зарплат высшим должностным лицам и, возможно, работникам госуправления. Но это еще неточно…

Что же касается урезания расходной части бюджета, то, напомним, пока удалось выполнить лишь задачу–минимум — найти возможность урезать расходы министерств в бюджете–2026 на 150 миллионов. Предпринимательские сообщества, как известно, требуют сократить расходы госказны аж на 850 миллионов.