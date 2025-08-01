Предложено объявить чрезвычайную ситуацию в ряде мест Латвии

В Министерстве земледелия агентству ЛЕТА сообщили, что из-за продолжающихся дождей ситуация на отдельных территориях все ухудшается и проведение сельскохозяйственных работ невозможно. Поэтому, по мнению Краузе, на пострадавших от обильных дождей территориях необходимо объявить чрезвычайную ситуацию.

"Посетив хозяйства и обсудив ситуацию с представителями самоуправлений, я был вынужден сделать вывод, что этот год в некоторых регионах будет очень тяжелым. Из-за продолжающихся дождей земля переувлажнена или полностью под водой, культуры гниют, распространяются болезни, местами возделывание полей невозможно", - заявил министр, добавив, что погода создает проблемы не только в Латгале и Видземе, но и в Селии, Курземе и Земгале, где посевы стоят в воде.

Он отметил, что начался сезон уборки урожая, а тракторы вязнут на полях, затруднены и обмолот, и покос, ситуация в хозяйствах стала критической.

В Министерстве земледелия подчеркнули, что продолжительные дожди сказались и на качестве автомобильных дорог: многие региональные дороги, по которым движется тяжелая техника, размыты и небезопасны. Даже если на поле можно заехать, фермерам приходится тщательно планировать, как до них добраться.

Краузе акцентирует, что режим чрезвычайной ситуации улучшит положение хозяйств и поможет легче преодолеть этот кризис. Кроме того, по его мнению, с учетом погодных условий и дальнейших прогнозов погоды важно, чтобы Служба поддержки села (СПС), Служба государственных доходов, АО "Финансовое учреждение развития "Altum"", кредитные учреждения и другие структуры позволили пострадавшим фермерам отложить платежи по кредитам и не применяли штрафные санкции из-за невыполнения договорных обязательств или несоблюдения правовых норм.

Ведомство также призывает фермеров продолжать информировать СПС о территориях, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, указывая размер и культуры пострадавших площадей.

Минземледелия обратило внимание Еврокомиссии на тяжелую ситуацию в сельском хозяйстве Латвии и призвало после обобщения ущерба компенсировать из бюджета Евросоюза (ЕС) пострадавшим латвийским фермерам убытки.