Политика
Дата публикации: 01.08.2025
Предложено объявить чрезвычайную ситуацию в ряде мест Латвии
ФОТО: LETA

На залитых обильными осадками территориях необходимо объявить чрезвычайную ситуацию, заявил агентству ЛЕТА министр земледелия Арманд Краузе.

В Министерстве земледелия агентству ЛЕТА сообщили, что из-за продолжающихся дождей ситуация на отдельных территориях все ухудшается и проведение сельскохозяйственных работ невозможно. Поэтому, по мнению Краузе, на пострадавших от обильных дождей территориях необходимо объявить чрезвычайную ситуацию.

"Посетив хозяйства и обсудив ситуацию с представителями самоуправлений, я был вынужден сделать вывод, что этот год в некоторых регионах будет очень тяжелым. Из-за продолжающихся дождей земля переувлажнена или полностью под водой, культуры гниют, распространяются болезни, местами возделывание полей невозможно", - заявил министр, добавив, что погода создает проблемы не только в Латгале и Видземе, но и в Селии, Курземе и Земгале, где посевы стоят в воде.

Он отметил, что начался сезон уборки урожая, а тракторы вязнут на полях, затруднены и обмолот, и покос, ситуация в хозяйствах стала критической.

В Министерстве земледелия подчеркнули, что продолжительные дожди сказались и на качестве автомобильных дорог: многие региональные дороги, по которым движется тяжелая техника, размыты и небезопасны. Даже если на поле можно заехать, фермерам приходится тщательно планировать, как до них добраться.

Краузе акцентирует, что режим чрезвычайной ситуации улучшит положение хозяйств и поможет легче преодолеть этот кризис. Кроме того, по его мнению, с учетом погодных условий и дальнейших прогнозов погоды важно, чтобы Служба поддержки села (СПС), Служба государственных доходов, АО "Финансовое учреждение развития "Altum"", кредитные учреждения и другие структуры позволили пострадавшим фермерам отложить платежи по кредитам и не применяли штрафные санкции из-за невыполнения договорных обязательств или несоблюдения правовых норм.

Ведомство также призывает фермеров продолжать информировать СПС о территориях, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, указывая размер и культуры пострадавших площадей.

Минземледелия обратило внимание Еврокомиссии на тяжелую ситуацию в сельском хозяйстве Латвии и призвало после обобщения ущерба компенсировать из бюджета Евросоюза (ЕС) пострадавшим латвийским фермерам убытки.

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го августа

    Однако особо волноваться и забивать голову разной ерундой смысла никакого нет. Если что и сгниёт на полях Латвии, то привезут из Польши или откуда подальше! Голодными не будем, были бы только деньги и место знать, где их взять!

    2
    2
  • пк
    полосатый конь
    Mr.FGJCNJK
    2-го августа

    "... И место знать, где их взять в долг! "

    1
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го августа

    Ну что, Государственного бабла на халяву захотелось?!

    24
    4
Видео