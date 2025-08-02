Странные дела творятся в правительстве, очень странные. Еще в первой половине июля премьер и министр финансов восторженно рапортовали: требуемое сокращение расходов в размере 150 миллионов случилось. То бишь в каждом министерстве и даже в независимых госучреждениях найдены те бюджетные позиции, которые можно относительно безболезненно сократить.

Напомним: правящие решили в течение следующих трех лет сократить расходы казны минимум на 450 миллионов, то есть по 150 миллионов ежегодно.

А где министр сообщения был раньше?

Тогда, в начале июля, ни один министр публично не заикнулся о том, что он не согласен с предложениями Минфина по сокращению тех или иных расходов в каждом из министерств.

И вот сегодня, спустя три недели после того, как Эвика Силиня сообщила о сэкономленных 150 миллионах в бюджете–2026, с жестким заявлением вышел министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные"). Он выразил крайнее неудовольствие предложением Минфина "отобрать" 16,6 миллиона евро, предусмотренные на ремонт и строительство государственных и региональных автодорог. "Предложение Минфина сократить финансирование государственных и муниципальных автодорог недальновидно и затормозит мобильность и развитие экономики, поэтому такое предложение дальше я двигать не буду, заявил министр сообщения Атис Швинка и отметил, что автодороги — это кровеносная система нашей экономики, и сокращать финансирование дорог — это значит тормозить мобильность и развитие экономики, особенно в регионах.

От Швинки ждут конкретных предложений

Позиция Швинки понятна и логична, но неясно другое — во–первых, где министр сообщения был раньше и почему сразу же не протестовал, а во–вторых, кто мешает главе Минсообщения предложить альтернативные варианты сокращения госсредств в требуемом объеме: применительно к Минсообщения речь идет о сокращении расходов министерства в общей сложности на 23 миллиона 220 тысяч евро.

Вчера А. Швинка заявил, что альтернативой сокращению финансирования автодорог могло бы стать сокращения расходов центрального аппарата министерства и в госкомпаниях, которые находятся в ведении Минсообщения. Это все замечательно, но кто же мешает министру уже представить четкий план урезания расходов на упомянутые 23 миллиона?

Рискнем предположить, что министр Швинка молчал все это время не случайно — он хотел узнать, будет ли реакция на предложение урезать финансирование автодорог. Поскольку реакция общества и самих автодорожников была — и очень острая, то министр, памятуя о грядущих парламентских выборах, решил поднять бунт. Он пообещал, что не отдаст министру финансов Арвилсу Ашераденсу ("Новое Единство") эти 16 миллионов, предусмотренные на автодороги.

Нетрудно догадаться, что если демарш окажется эффективным, то примеру Швинки последуют и другие министры, которые наверняка тоже недовольны предложенными Минфином вариантами сокращения расходов. Что в этом случае будут делать премьер и министр финансов? Просто стыдить коллег по правительству?

Ну очень маленькое урезание расходов

Вообще–то сокращение бюджетных расходов на 150 миллионов — это очень мало. Это скорее даже символический шаг, чем реальная экономия, учитывая, что общие расходы бюджета только в этом году превысили 17 миллиардов. Напомним, что социальные партнеры правительства в лице Торгово–промышленной палаты, Конфедерации работодателей и Совета иностранных инвесторов настаивали на сокращении расходов в размере 850 миллионов в год.

Будем реалистами: конечно, урезать расходы на 850 миллионов можно только при помощи радикальных шагов — сокращения министерств наполовину, сокращения чиновников минимум на 15 процентов и замораживание, а, может, даже и уменьшение зарплат во всем госуправлении. Но и все эти меры скорее всего не позволят сэкономить 850 миллионов. Не стоит забывать, что есть и неприкасаемые статьи бюджетных расходов — это средства на обслуживание долга, софинансирование еврофондов, пенсии, социальная помощь и зарплаты педагогов (достигнутые договоренности между правительством и учителями). Понятно, что правящие на объединение министерств и масштабные сокращения в госуправлении не пойдут. И им остается лишь одно — хотя бы договориться о сокращении расходов на 150 миллионов. Но и эта задача оказалось очень сложной.

Правительственная лодка зашатается?

Неужели разногласия по вопросу сокращения расходов в итоге погубят правительство Силини? Такое тоже исключить нельзя. Так или иначе, но процесс принятия бюджета на следующий год будет самым сложным за все последние 10 лет. Экономика стагнирует, казна пополняется с большим трудом, а тут еще и желание властей уже в следующем году опередить большинство стран НАТО и выделить на оборону 5% от ВВП. Хорошо еще, что Евросоюз готов предоставить заем на оборонные нужды под низкие проценты. Латвия одной из первых записалась на получение займа. Да, госдолг еще вырастет, но зато этот брюссельский кредит уменьшит необходимость резать бюджет по живому — к тому же, глядишь, останутся еще какие–то денежки на медицину и можно будет изыскать средства на второй (после войны) приоритет правительства — на демографию.

Но сперва еще нужно принять главный финансовый закон страны. Задача тяжелейшая, особенно учитывая близость парламентских выборов и то обстоятельство, что у правящих в Сейме всего 51 голос…

По мере же приближения парламентских выборов обстановка внутри правящей коалиции накаляется. Вчера, когда этот материал готовился к печати, партия "Прогрессивные" набросилась теперь уже не на министра от "Нового Единства", а на министра от Союза зеленых и крестьян Арманда Краузе. Главе Минземледелия Краузе досталось за то, что он посмел усомниться в правильности политики защитников среды, которые вообще запрещают спиливать любые деревья. Такой жесткий подход А. Краузе назвал нехозяйственным и противоречащим здравому смыслу. Теперь министру придется давать пояснения своим партнерам по правительству…