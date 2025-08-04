Рижская дума — думает: cлабо взять в долг еще 60 000 000?

Очередное пленарное заседание столичного самоуправления началось с фальстарта — коллеги вице–мэра Эдгарса Ратниекса по Нацобъединению запросили 10–минутный перерыв, чтобы разобраться со своими компьютерами. Да уж, нелегко заходит избранникам программа "Видеодемократия", к коей надо подключаться всякий раз, даже если физически присутствуешь в зале. Как во время пандемии сделали муниципалитет виртуальным, так и поныне.

Автобусы хотят на свалку

Но вот господин мэр зачитывает сообщения — в повестке дня аж 94 вопроса, а фракция Объединенного списка назначила своим руководителем Ромуалдса Ражукса. 35 лет назад врач–общественник родом из Литвы возглавил Народный фронт Латвии. Потом был главой Комиссии Сейма по иностранным делам.

На трибуну взошла депутат от "Прогрессивных" Айя Мелле и стала перечислять вопросы по передаче на приватизацию, закреплению прав собственности и отчуждению недвижимости города — нескольких десятков квартир. Решение единогласное — 51 "за".

Далее депутат Элита Трейя из Нацобъединения озвучила новый состав Комиссии самоуправления по тарифам теплоснабжения — тоже единодушное решение.

А вот проект решения о будущем передвижения населения Риги призвал на трибуну зампреда Комитета по сообщению и транспорту Ансиса Пуполса. Он угрожал остановкой предоставления услуги, ибо автобусы подошли к грани износа. "60 миллионов — это минимальная сумма! — обозначил финансовую планку бывший телеведущий. — Также после 2030 года надо бы подумать, не нужна ли на каких–то маршрутах конкуренция". То бишь — введение частников…

А не вернуть ли маршрутки?

"Звучит как передача "Без табу", — иронично прокомментировал выступление мэр Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"), порекомендовав эмоции оставить на дебаты. Его совету последовала участница комитета Любовь Швецова ("Суверенная власть/Новолатыши"), указав, что будет голосовать против, ибо открытие рынка является довольно опасным прецедентом. Приватный бизнес, коему в ряде самоуправлений ЛР уже доверяли перевозки, не справляется. К тому же возможна коррупция.

Артурс Клебахс ("Суверенная власть/Новолатыши") обратил внимание, что "пропал огромный этап" решения — если идем к приватизации, то как будет обеспечиваться маршрутная сеть, билеты?

Пришлось опять вмешаться мэру — "если будет надо создать новый маршрут, будет исследование", которое проведет Совет по конкуренции. По словам В. Клейнбергса, "предприятие Rīgas satiksme действительно было таким, как рассказали" — но за пять лет его привели в порядок. Так что господин Пуполс "ввел в заблуждение". Хотя в одном коллега прав — "транспорт устарел", и вполне может случиться, что не хватит подвижного состава для продленного в Кенгарагс трамвая.

Rīgas satiksme — не тот, что прежде

Вилнис Кирсис ("Новое Единство") также напомнил, что RS пять лет назад стояло перед лицом банкротства, никто не давал ему денег. "Схемы Брандавса" с приходом в Риге к власти новой коалиции удалось разорвать, как и "мистические договоры о деталях" к автобусу. Теперь 7–й трамвай будет ходить вплоть до улицы Вишкю. В общем, дела налаживаются — а потому надо думать на следующую пятилетку.

"Воровство, разбазаривание", — попенял В. Кирсис на транспортный цех Риги до 2020 года. Теперь же RS "из хуже всего управляемого предприятия стало самым лучшим"…

Марта Котелло ("Прогрессивные"), председатель Комитета по сообщению и транспорту, заявила, что после принятия концептуального решения о развитии RS до 2030 года можно будет "обращаться к кредиторам". Вот счастье–то!

Ваш автор в кратком выступлении заметил, что, несмотря на то что Рига является столицей государства ЕС и НАТО, наш общественный транспорт стал чрезвычайно часто ломаться. Оттого и возникло то самое мистическое слово "кредиты". Нелишним будет и вспомнить, что на заре независимости мы платили за трамвайный билет 3 копейки, а теперь раз в 60 дороже! И что же — теперь еще и в долг брать очередной раз? Вот и есть те самые схемы…

Дороги плохие, зато машины хорошие

Господин мэр на сей счет также заявил, что, мол, я живу "в другом городе и, возможно, в другой стране".

"По очень плохим дорогам ездят очень хорошие машины, — образно охарактеризовал ситуацию с сообщением в Риге Рудолфс Бреманис ("Суверенная власть/Новолатыши"). Вообще же текущему составу думы надо действовать "максимально открыто", и вообще — народ интересует, чтобы транспорт был дешевле, а лучше и бесплатно.

Лайма Гейкина ("Новое Единство") прокомментировала предыдущего оратора — оказывается, господин Бреманис сомневается в честности народа Латвии! Но это не так, мы честные, закончила на высокой ноте профессор теологии, представляющая в рамках правящей партии ультралиберальное движение "За!".

Сергей Долгополов ("Суверенная власть/Новолатыши") упомянул, что в Праге две трети городского бюджета идет именно на транспорт. В одном из крупнейших городов Франции низкопольный трамвай частично финансировал Евросоюз, частично государство. В Риге же все расходы ложатся на плечи города. Надо думать и о технической стратегии — к примеру, будет ли электрический транспорт проводным или аккумуляторным? Остается открытым вопрос и цен на билеты, бесплатного проезда. Бизнес–участие в общественном транспорте Долгополов назвал палкой о двух концах и не особо выгодным для предпринимателей.

Со своей стороны лидер фракции "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс порекомендовал, чтобы руководство столичного транспортного предприятия отвечало за успех компании своим собственным имуществом. Юлия Степаненко из "СВ/НЛ" помянула пресловутые велодорожки, задуманные еще в прошлом созыве думы, и роль в них самого В.Клейнбергса: "Вы будете связаны со скандалами, мы покажем документацию, сколько на велодорожках было украдено!" — обличила власть имущих оппозиционерка.

Зато мы любим петь и танцевать

Агнесе Логина из правящей коалиции ("Прогрессивные") со своей стороны призвала поддержать вступление Риги в Ассоциацию профессиональных музыкальных коллективов, Ассоциацию оркестров, Ассоциацию Вальдорфской педагогики. От столицы, указала бывшая министр культуры, это потребовало бы порядка 500–1000 евро. Будем теперь выступать, вероятно, всем самоуправлением — за денежку. "Участие в этих обществах — честь для думы, стоимость чисто символичная, не сомневаюсь, что все проголосуют "за", — заметил Яков Плинер ("Стабильности!").

"Негосударственный сектор объединяет", — прокомментировал мэр Клейнбергс тройное голосование "за" всеми 60 депутатами.

Также объединенными усилиями был утвержден состав двух рабочих органов думы — комиссий: по сдаче в аренду жилых помещений; развития и качества городской среды. В них представлены как правящая коалиция, так и оппозиция.

Изначально возражений не вызвала дюжина вопросов о прекращении разделенной собственности спальных районов и отчуждении недвижимости по ул. Чуйбес, Брукленю, Друвас, Звардес. Однако господин Бреманис ("СВ/НЛ") вмешался и объявил, что этим имуществом уже торгуют черные риэлторы. На это мэр Клейнбергс послал смутьянов в правоохранительные органы.