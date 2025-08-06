Кто тут самый популярный кандидат в премьеры? У народа спросили и он ответил

Дата публикации: 06.08.2025
Действующая глава правительства в этом опросе заняла второе место, а лидером неофициальной гонки кандидатов премьеры стал Айнарс Шлесерс.

Социологи SKDS поинтересовались у латвийцев, кого же они считают самым подходящим кандидатом в премьер-министры? 14,7% респондентов считают, что лучшим для Латвии премьером был бы лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс. Нынешний премьер заняла второе место по популярности - Эвику Силиню считают лучшим премьером 10,7% опрошенных. Третье и четвертые места с одинаковым результатом - 7% поддержки, - занимают экс-министр и экс-депутат Сейма Артис Пабрикс из партии "Для развития Латвии" и депутат Рижской думы Юлия Степаненко из партии "Суверенная власть".

Все остальные кандидаты, которые фигурировали в опросе, пока не набирают 5% голосов респондентов. Лидеру Нацобъединения Илзе Индриксоне симпатизируют 3,6% опрошенных, министра экономики Виктора Валайниса в качестве премьера хотели бы видеть 3,4% латвийских граждан. Алексея Росликова лучшим кандидатом в премьеры считают 3,2% избирателей. Экс-министр сообщений Каспарс Бришкенс и лидер Объединенного списка Эдгарс Таварс получили 2,9% и 2% поддержки избирателей соответственно.

Автор - Абик Элкин
