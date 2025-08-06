В настоящее время невозможно повысить тарифы на услуги больниц, поскольку у отрасли нет дополнительного финансирования, более того, она находится в таком «минусе», что к концу года придётся просить помощи у правительства. Такой вывод после встречи с Латвийским обществом больниц (ЛОБ) сегодня агентству ЛЕТА озвучил министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").

По словам министра, даже новый, изменённый механизм финансирования в бюджете следующего года и иной план распределения средств не обеспечат дополнительного финансирования для больниц, поскольку уже сейчас наблюдается значительный дефицит средств.

В целом, характеризуя ситуацию с финансированием, министр после встречи признал: "Мы уже в минусе, у нас есть долги". В частности, задолженность складывается из расходов на компенсируемые лекарства и оплату услуг, оказанных гражданам Латвии за границей.

"Могу публично заявить: в конце года придётся обратиться в Кабинет министров за поддержкой", — заявил Абу Мери.

Он вновь подчеркнул, что для полноценного финансирования системы здравоохранения дополнительно требуется не менее 500–700 миллионов евро.

На сегодняшней встрече с ЛОБ достигнута договорённость продолжить переговоры о перепланировке сети больниц. Во время обсуждений рассматривалась также необходимость более активного участия государства и сотрудничества с региональными и небольшими больницами.

Потребность в перепланировке работы сети больниц обусловлена численностью населения, нехваткой рабочей силы в регионах, а также внедрением принципов ориентированного на пациента ухода, где потребности и результаты пациента становятся основой всех решений и оценки качества в здравоохранении, пояснили представители министерства.

Более тесное сотрудничество позволит государству активнее участвовать в управлении другими больницами, как это уже происходит в Даугавпилсской региональной больнице.

Министр отметил, что в дальнейшем важно наладить более тесную связь между клиническими университетскими и региональными больницами, в том числе в Лиепае, Видземе и Вентспилсе. Однако это не будет означать, что самоуправления утратят свою долю в этих учреждениях.

Абу Мери сообщил, что о данной инициативе ещё предстоят переговоры с представителями самоуправлений и руководством больниц, а также требуется чётче определить, что подразумевается под "сотрудничеством", включая обязанности всех участвующих сторон. Сроки реализации таких изменений министр пока не назвал.

Он подчеркнул, что при внедрении этой идеи важно, чтобы пациенты своевременно получали качественные больничные услуги — включая оперативную транспортировку и получение нужной помощи.

Ранее был апробирован модельный план госпитализации, согласно которому пациента доставляют в ближайшую больницу с приёмным отделением скорой помощи, а не сразу направляют в специализированное учреждение в зависимости от диагноза, установленного специалистами Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Министр сообщил, что в ближайшее время совместно с больницами будут проанализированы результаты пилотного проекта для принятия основанных на данных решений о сети неотложной помощи в больницах.

В рабочей группе Минздрава продолжается работа над требованиями к основным профилям стационарных медицинских услуг. По этой теме подготавливается информационный отчёт для правительства.

Кроме того, более широкое намерение Минздрава — перейти от модели из пяти уровней больниц к модели из трёх уровней.

Председатель правления ЛОБ Евгений Калейс, комментируя итоги переговоров, отметил, что пока неизвестен доступный объём финансирования, поэтому возможные изменения тарифов, скорее всего, можно будет планировать только после 15 августа.

Калейс указал, что в первой половине 2025 года фактически лечили пациентов, которые ждали государственных услуг ещё с прошлого года. Сейчас постепенно начинается лечение пациентов текущего года, но для некоторых из них очередь на оплачиваемые государством операции и обследования уже растянулась до 2027 года. Он добавил, что это касается только госуслуг и не отражает общую доступность медицинской помощи.

В Латвии действует более 35 больниц, предоставляющих оплачиваемые государством услуги круглосуточного стационара: три больницы пятого уровня, семь четвёртого, семь третьего, четыре второго, пять первого уровня, три специализированных медицинских учреждения пятого уровня и девять других специализированных медучреждений.

Для продолжения обсуждений финансовых результатов больниц и более детальной оценки предложений для учреждений, оказывающих госуслуги, стороны договорились вновь встретиться в сентябре.

Как уже сообщалось, Минздрав продолжает обсуждение с больницами пересмотра тарифов и модели финансирования.

Ранее министерство напомнило, что правительство запретило отраслевым министерствам и центральным госучреждениям подавать предложения по приоритетным мерам в проект бюджета на 2026 год. В связи с этим Минздрав в соответствии с решением Кабинета министров не подавал запрос о выделении дополнительных средств на повышение тарифов.

Пересмотр тарифов ежегодно оценивается с учётом возможностей отраслевого бюджета. Как правило, их повышение возможно только при условии выделения дополнительного финансирования на конкретные цели, ранее пояснили в министерстве.