Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оппозиция требует у премьера разъяснений о способности правительства обеспечить единую внешнюю политику 3 759

Политика
Дата публикации: 06.08.2025
LETA
Изображение к статье: Оппозиция требует у премьера разъяснений о способности правительства обеспечить единую внешнюю политику

Парламентская фракция оппозиционного "Объединенного списка" пригласила на встречу премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство"), требуя разъяснить способность правительства обеспечить единую и соответствующую национальным и интересам безопасности Латвии внешнюю политику, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

"Объединенный список" напоминает, что входящая в правительство партия "Прогрессивные" выступила со "скандальным призывом" к руководству страны, требуя не встречаться с представителями Израиля и пересмотреть отношения с этим государством.

"Объединенный список" считает, что действия "Прогрессивных" противоречат внешней политике Латвии, интересам государства и основным принципам безопасности. "Объединенный список" отмечает, что подобные "беспрецедентные действия" правительственной партии ведут к внутреннему расколу и вызывают вопросы о способности правительства обеспечить единую и соответствующую интересам Латвии внешнюю политику.

Также в заявлении подчеркивается, что Израиль является важным для Латвии партнером в сфере безопасности. Поддерживая Израиль, Латвия укрепляет свою безопасность и место в западном пространстве, указывает "Объединенный список".

"Премьер-министр должна разъяснить, насколько надежным союзником мы являемся и способна ли она разобраться со своими партнерами по правительству", - заявил глава фракции "Объединенного списка" Эдгарс Таварс.

По его словам, подобные действия служат сигналом о том, что в Латвии отсутствует единая внешняя политика и ее лояльность к западному альянсу вызывает вопросы.

"Объединенный список" пригласил премьер-министра на заседание фракции 13 августа.

Как сообщалось, "Прогрессивные" выступили против официального визита президента Израиля Ицхака Герцога в Латвию, поскольку считают, что его встречи с высшими должностными лицами страны в контексте нынешней ситуации на Ближнем Востоке неприемлемы.

"Такой визит противоречит обязательствам Латвии соблюдать принципы международного права и права человека", - заявили "Прогрессивные", указав, что ограничение Израилем гуманитарной помощи гражданскому населению Газы противоречит международному праву.

Партия призвала руководство Латвии пересмотреть отношения с Израилем и последовать примеру тех стран, которые выразили поддержку правам палестинского народа на самоопределение.

В свою очередь руководитель парламентской фракции коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис назвал заявления "Прогрессивных", "мягко говоря, глупым", добавив, что они призывают к политическому конфликту со стратегическим партнером.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс также заявил агентству ЛЕТА, что не согласен с позицией "Прогрессивных".

×
Читайте нас также:
#кризис #правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
1
1
0
1

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео