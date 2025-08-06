Парламентская фракция оппозиционного "Объединенного списка" пригласила на встречу премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство"), требуя разъяснить способность правительства обеспечить единую и соответствующую национальным и интересам безопасности Латвии внешнюю политику, сообщили агентству ЛЕТА в партии.

"Объединенный список" напоминает, что входящая в правительство партия "Прогрессивные" выступила со "скандальным призывом" к руководству страны, требуя не встречаться с представителями Израиля и пересмотреть отношения с этим государством.

"Объединенный список" считает, что действия "Прогрессивных" противоречат внешней политике Латвии, интересам государства и основным принципам безопасности. "Объединенный список" отмечает, что подобные "беспрецедентные действия" правительственной партии ведут к внутреннему расколу и вызывают вопросы о способности правительства обеспечить единую и соответствующую интересам Латвии внешнюю политику.

Также в заявлении подчеркивается, что Израиль является важным для Латвии партнером в сфере безопасности. Поддерживая Израиль, Латвия укрепляет свою безопасность и место в западном пространстве, указывает "Объединенный список".

"Премьер-министр должна разъяснить, насколько надежным союзником мы являемся и способна ли она разобраться со своими партнерами по правительству", - заявил глава фракции "Объединенного списка" Эдгарс Таварс.

По его словам, подобные действия служат сигналом о том, что в Латвии отсутствует единая внешняя политика и ее лояльность к западному альянсу вызывает вопросы.

"Объединенный список" пригласил премьер-министра на заседание фракции 13 августа.

Как сообщалось, "Прогрессивные" выступили против официального визита президента Израиля Ицхака Герцога в Латвию, поскольку считают, что его встречи с высшими должностными лицами страны в контексте нынешней ситуации на Ближнем Востоке неприемлемы.

"Такой визит противоречит обязательствам Латвии соблюдать принципы международного права и права человека", - заявили "Прогрессивные", указав, что ограничение Израилем гуманитарной помощи гражданскому населению Газы противоречит международному праву.

Партия призвала руководство Латвии пересмотреть отношения с Израилем и последовать примеру тех стран, которые выразили поддержку правам палестинского народа на самоопределение.

В свою очередь руководитель парламентской фракции коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис назвал заявления "Прогрессивных", "мягко говоря, глупым", добавив, что они призывают к политическому конфликту со стратегическим партнером.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревицс также заявил агентству ЛЕТА, что не согласен с позицией "Прогрессивных".