Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пенсии по выслуге — роскошь за счёт налогоплательщиков? 1 978

Политика
Дата публикации: 07.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пенсии по выслуге — роскошь за счёт налогоплательщиков?
ФОТО: pixabay

Более двадцати лет в Латвии предпринимаются попытки реформировать систему пенсий по выслуге, но безуспешно, пишет Latvijas Avīze.

В Эстонии и Литве таких пенсий больше нет. Аналитическая служба Сейма изучила, что и другие европейские страны постепенно отказываются от специальных пенсий или отменяют другие пенсионные преимущества. В ряде стран внедряются различные решения, гарантирующие замещение дохода, чаще всего пособия и компенсации.

Правительство Латвии в условиях, когда для укрепления государственной безопасности требуется всё больше средств, также пытается реформировать систему пенсий по выслуге, но полностью их не отменят. Государственная канцелярия, выполняя поручение, данное ей правительством в прошлом году, недавно представила новое предложение по реформе пенсионной системы.

Это уже шестая попытка начиная с 2013 года. Здесь стоит пояснить, что пенсии по выслуге выплачиваются из государственного бюджета, то есть из средств налогоплательщиков, а не из социального бюджета, в котором каждый из нас формирует накопления на старость за счёт собственных взносов социального страхования.

Кроме того, пенсии по выслуге, как и пенсии по старости, подлежат индексации. По этой причине финансовая нагрузка растёт с каждым годом. В 2024 году на эти пенсии из бюджета было выделено 116 миллионов евро (без учёта сотрудников Бюро по защите Сатверме, и Службы государственной безопасности, так как это секретные данные), а в этом году эта сумма достигнет уже примерно 130 миллионов евро.

"Мы видим, что к 2030 году расходы государственного бюджета на пенсии по выслуге увеличатся как минимум до 207 миллионов евро. В отдалённой перспективе это будет ещё больше, поскольку во всех профессиях, где работники имеют право на получение пенсии по выслуге, средняя заработная плата также стремительно растёт. Изменение заработной платы с 2020 по 2024 год составило от 23 до 78 процентов. Это общий рост заработной платы, включающий различные надбавки, особенно для сотрудников органов безопасности, внутренних дел и военнослужащих", - говорит заместитель директора Госканцелярии Петерис Вилкс.

Государственная канцелярия должна представить правительству своё видение реформы пенсий по выслуге до 19 августа. Если Кабинет министров одобрит это, министерствам предстоит подготовить поправки к закону и включить их в трёхлетний бюджетный пакет (2026-2028).

Сейму необходимо будет обсудить их в ускоренном темпе, чтобы изменения вступили в силу с января 2027 года.

×
Читайте нас также:
#пенсии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
7
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео