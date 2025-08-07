Зато ему посвятило развернутое интервью крупнейшее национальное печатное СМИ — Latvijas AvIze. Вот, в частности, что мог узнать читатель — русский избиратель в ЛР - «не один монолит». Он «разрывается между двумя внутренними желаниями». «Один есть интерес конструктивно сожительствовать с латышами, но второе желание - о своей исторической родине, русской культуре, языке. Часть латышей думает, что русского можно сделать латышом, ассимилировать — никогда серьезно не взвешивал эти фантазии. Конечно, есть исключения, но в целом так не происходит.

Во время «Согласия» русский электорат был монолитным, ибо Нил Ушаков, победив в Риге, подал надежду, что сотрудничество возможно и на национальном уровне, и в то время «Согласие» доминировало. После российского вторжения в Украину русский избиратель раскололся, ибо руководство «Согласия» - Ушаков и Урбанович - все же позиционировалось достаточно ясно, что против того, что делает путинская Россия. Это многим русским очень не понравилось. Это была линия разлома, и сегодня русский избиратель выглядит примерно так — около 20% прозападные, по меньшей мере 30% - прокремлевские-путинисты. Прочие посредине, или склоняются к одной или другой стороне, например, в зависимости от успехов военных действий. Проевропейский русский электорат может голосовать за Бурова, меня, частично за «Согласие» и также за разные «латышские партии», вторая часть поддерживает ясно видных кремлинов, Росликова...»

«Таких инородцев, как я, которые включились в латышскую жизнь, даже если не на 100 процентов, - достаточно мало, - откровенно признает В.Домбровский, -Моя мама русская, биологический отец украинец, и отчим с двухлетнего возраста латыш. Я закончил русскую школу, вырос в русском районе, можно сказать, до поступления в Латвийский Университет в возрасте восемнадцати лет латышей, исключая родственников со стороны отчима, не видел, не встречал. Отвечая на непонимание, почему местные русские не смотрят Латвийское ТВ, не слушают Латвийское Радио, извините, несмотря на запреты, за границей есть столь огромное информационно-развлекательное пространство, с ним местные передачи никогда не смогут соревноваться».

«Среди русскоязычной молодежи, - утверждает В.Домбровский, -западнических намного больше чем 20%, но определенно не 100% и может быть даже не половина. Вижу стремления многих семей послать детей в латышские школы, классическая гимназия Романа Алиева по составу полностью русская, но учеба, мероприятия происходят на латышском языке. Вряд ли это нравится всем родителям, но директор последовательно и жестко выдерживает линию. Но не тешьте иллюзий — школьники между собой говорят только по-русски, не думаю, что в ближайшее время перейдут на латышский язык».