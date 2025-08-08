3464 евро в месяц! Кто получает специальную государственную пенсию в Латвии?

Дата публикации: 08.08.2025
В Латвии есть ряд лиц, которые получают специальную государственную пенсию. Издание nra.lv разбиралось, кто это, и за что им платят каждый месяц приличные суммы.

4 мая 1990 года на заседании Верховного Совета (ВС) Латвии разгорелась настоящая битва. Дебаты длились весь день, атмосфера в зале была настолько накалённой, что председателю заседания Анатолию Горбунову постоянно приходилось одёргивать выступающих. Голосование по декларации о независимости Латвии началось только поздним днём. За восстановление независимости Латвийской Республики проголосовали 111 депутатов Верховного Совета. Депутатам Верховного Совета выплачивается специальная пенсия, которая в этом году в среднем составляет 3464 евро в месяц. В обществе возникло беспокойство, получает ли эти щедрые выплаты и Татьяна Жданок, голосовавшая против.

Публикация о специальных пенсиях бывших депутатов Верховного Совета вызвала бурные дискуссии в соцсети X. Её автор — некая «Astrida», которая уже не раз будоражила аудиторию X статистическими данными, графиками и таблицами.

Бывших депутатов Верховного Совета, голосовавших за восстановление независимости Латвийской Республики, становится всё меньше — многие уже были в возрасте на момент избрания и ушли из жизни. Однако, как оказалось, 73 человека по-прежнему достаточно бодры и получают специальную пенсию. С каждым годом её размер рос: в 2001 году она составляла в среднем 546,38 евро, в 2007 году — уже 1274,89 евро, в 2017 году — 2094,40 евро, а в 2025 году — 3464 евро. Таким образом, за 24 года пенсия увеличилась более чем в семь раз. Часть общества возмущена тем, что рост пенсий обычных пенсионеров в Латвии был далеко не таким быстрым.

Разница в том, что пенсии обычных пенсионеров индексируются (или не индексируются), а специальные пенсии рассчитываются по другому принципу — специальная государственная пенсия назначается в размере 80 процентов от месячной зарплаты депутата Сейма. Зарплаты депутатов Сейма росли, и вместе с ними «толстели» и специальные пенсионеры.

Специальную государственную пенсию нельзя получать одновременно с государственной пенсией по возрасту, инвалидности или выслуге лет.

Право на получение специальной государственной пенсии имеют бывшие депутаты Верховного Совета Латвийской Республики, которые голосовали «за» декларацию от 4 мая 1990 года «О восстановлении независимости Латвийской Республики» или конституционный закон от 21 августа 1991 года «О государственном статусе Латвийской Республики». Таким образом, Татьяна Жданок не может получать эту специальную государственную пенсию, чего опасались пользователи соцсетей.

Мнения пользователей X о том, полагаются ли такие пенсии, велики они или малы, разделились.

«Интересно, как это сочетается с необходимостью экономить, где только можно... какие только “уши” не торчат и что только не раскрывается», — возмущается «Observer».

«У некоторых просто безмерная зависть, чтобы кто-то не получал больше, чем они сами. Эти депутаты это заслужили. Благодаря им мы свободны и можем зарабатывать намного больше, чем в России или Беларуси», — пишет Илгайтис Прусис.

Автор - Юлия Баранская
